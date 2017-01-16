На Сумщине два человека были госпитализированы из-за обморожения и переохлаждения За прошедшие сутки два человека были госпитализированы в результате обморожения и переохлаждения.

8 января в Службу спасения «101» от дежурной медсестры Лебединского центральной районной больницы поступила информация об обморожении человека. В этот день в 14:00 в хирургическое отделение с обморожением пальцев стоп обеих ног был госпитализирован мужчина 1940 г.р., житель с. Малый Выстороп Лебединского района.

В настоящее время гражданин находится на лечении в вышеуказанном заведении.

А уже в 15:00 в хирургическое отделение Середина-Будской центральной районной больницы был доставлен с общим переохлаждением мужчина 1985 г.р., житель с. Зноб-Трубчевское Середина-Будского района.

По предварительным данным, несчастный случай произошел возле местного пруда во время рыбалки.

После оказания необходимой медицинской помощи гражданин находится на амбулаторном лечении.

В 2018 году это первые случаи получения обморожений и переохлаждений жителями Сумщины. С похолоданием риск возникновения таких ситуаций возрастает. Поэтому гражданам необходимо быть осторожными и соблюдать требования безопасности.

Перед выходом на улицу нужно тщательно подбирать одежду и обувь - они не должны были тесными, чтобы не мешать нормальному кровообращению. Также надо помнить, что пострадать можно и при плюсовой температуре при наличии влажности и ветра.

При первых же признаках обморожения, когда ощущается покалывание кожи, которая приобретает бледный оттенок и теряет чувствительность, необходимо немедленно обращаться за квалифицированной медицинской помощью. Поскольку промедление в таких случаях может только навредить пострадавшему, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.