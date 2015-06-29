Скандальный ночной клуб в Сумах: полиция расследует несколько дел об избиении клиентов (видео) Правоохранители расследуют четыре уголовных производства против охранников и админстрации скандального ночного клуба «Luna» в Сумах, где 23 декабря жестоко избили студента-медика.

Об этом сообщили в ответ на запрос ТСН.uа начальник сумского отдела полиции Павел Карабута.

«Действительно с начала функционирования ночного развлекательного заведения «Луна» в нем или на прилегающей территории нередко совершаются правонарушения, в том числе имеют место конфликтные ситуации между посетителями и администрацией и охраной этого заведения», - сообщил Карабута.

По его словам, чаще всего к конфликтам приводит чрезмерное употребление алкогольных напитков посетителями, при этом эти события преимущественно имеют признаки нарушений, предусмотренных административным кодексом Украины.

В то же время имеют место неединичные факты уголовных правонарушений.

«Что касается жалоб посетителей на администрацию или охрану ночного клуба, то за последние три года в ЕРДР были внесены сведения по 12-ти такими фактми, из которых на сегодня в производстве остается четыре», - добавил Карабута.

Одним из таких фактов стало происшествие 23 декабря 2017 года, когда охранники жестоко избили 22-летнего студента Павла Иванова.

«Потерпевший указывает на то, что во время конфликта охрана заведения неправомерно применила физическую силу. Гражданину Иванову по предварительному диагнозу врачей нанесены легкие телесные повреждения. По данному факту следственным отделом Сумского ОП внесены сведения в ЕРДР по ч.1 ст.125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение) и начато досудебное следствие», - сообщил начальник сумского отдела полиции.

При этом в полиции не уточнили относительно результатов уже закрытых уголовных производств против ночного клуба и не сообщили, понесли ли наказание виновники событий.

Напомним, что в ночь на 23 декабря Павел уже собирался уходить из клуба вместе с друзьями, однако возле гардероба увидел, как охранники жестоко избивают неизвестного мужчину. Он сделал охранникам замечание, за что сам стал жертвой избиения.

Кстати, по данным полиции, другой потерпевший не обращался с заявлением о применение силы охраной ночного клуба.

По словам родственников избитого студента, владелец ночного клуба Олег Урун выходил с ними на связь, чтобы договориться о закрытии дела. Но семья приняла решение, что за жестокое избиение Павла виновные должны ответить.

Кроме того, полиция расследует производство относительно препятствования работе журналистов ТСН владельцем заведения. Инцидент с угрозами журналистам произошел в помещении клуба 29 декабря, когда съемочная группа делала сюжет об избиении студента.