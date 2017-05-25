Пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы будут получать выплаты по-новому Постановлением Кабинета Министров Украины «О внесении изменений в порядки, утвержденные постановлениями Кабинета Министров Украины от 20 сентября 2005 № 936 и от 26 октября 2016 № 760» Правительство усовершенствовало порядок проведения выплаты отдельных видов компенсаций и помощи на оздоровление лицам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы.

Уточнен перечень документов, на основании которых пострадавшим лицам назначаются и выплачиваются компенсации и помощь, предусмотренные статьей 48 Закона Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы».

Предусмотрено, что для назначения выплаты одноразовой компенсации за вред, причиненный вследствие Чернобыльской катастрофы, других ядерных аварий, ядерных испытаний, учений с применением ядерного оружия, и ежегодной помощи на оздоровление некоторым категориям граждан необходимо предоставлять медицинское заключение на ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

Оформление выплаты одноразовой компенсации в связи с потерей кормильца, смерть которого связана с Чернобыльской катастрофой, участием в ликвидации последствий других ядерных аварий, ядерных испытаниях, военных учениях с применением ядерного оружия, сборке ядерных зарядов и осуществлении на них регламентных работ, выплачиваются жене или мужу, осуществляется на основании документа, подтверждающего статус граждан (далее - документ, подтверждающий статус), пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, других ядерных аварий и испытаний, учений с применением ядерного оружия, сборке ядерных зарядов и осуществление на них регламентных работ, из числа лиц, отнесенных к участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

При оформлении выплаты родителям умершего участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, смерть которого связана с Чернобыльской катастрофой, одноразовая компенсация (независимо от того, были ли они на его иждивении, и независимо от получения такой компенсации семьей умершего) необходимо, кроме документа, подтверждающего статус, предоставить: свидетельство о рождении лица; в случае изменения фамилии, имени и отчества документы, подтверждающие их изменение; решение суда, вступившее в законную силу, об установлении факта родственных отношений (в случае необходимости).

Право на оформление ежегодной помощи на оздоровление имеют также дети с инвалидностью, инвалидность которых связана с Чернобыльской катастрофой, каждый ребенок, потерявший одного из родителей в результате Чернобыльской катастрофы, и эвакуированные из зоны отчуждения в 1986 году.

В случае возникновения права на ежегодную помощь по различным основаниям помощь оказывается по одной из таких оснований по выбору лица.

Из практических вопросов реализации права на выплаты отдельных видов компенсации и помощи на оздоровление лицам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы необходимо обратиться в общественную приемную, которая находится по адресу: г. Сумы, ул. Харьковская, 35, каб. 135. Телефоны «горячей» линии: 60-46-04, (050) 407-81-99.