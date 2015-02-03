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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Мэр выбрал себе двух помощников

Распоряжением Александра Лысенко назначил двух помощников городского головы.

Михаил Ананченко занимает такую должность с 5 января, Татьяна Коваленко - с 9 января.

Михаил Ананченко родился 17 ноября 1994 года в Сумах. Учился в школе № 23, а затем - в СумГПУ им. А. С. Макаренко по специальности «Иностранные языки», а с сентября - по специальности «Административный менеджмент».

С 2010 года был волонтером при детских домах, центрах реабилитации. В 2013 году - заместитель председателя профсоюзной организации студентов в СумГПУ им. А. С. Макаренко.

Три года спустя был избран студенческим мэром города, а впоследствии - и студенческим президентом Украины. Является председателем комиссии по фандрайзингу Украинской ассоциации студентов, председателем Украинского молодежного совета, соавтором поправок к проекту Закона о внесении изменений в Закон Украины «О высшем образовании».

Татьяна Коваленко родилась 17 февраля 1964 в Торезе Донецкой области, а в 1969 года переехала с семьей в Сумы.

Общее среднее образование получила в школе № 26, высшее - в Харьковском институте инженеров городского хозяйства (специальность «Экономика и организация строительства»).

С 1981 работала на разных предприятиях Сум. С 2015 года безработная.

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Политика Михаил Ананченко Помощник мэра Татьяна Коваленко
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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