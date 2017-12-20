Сумские власти ответили отпиской на петицию о проверке работы маршруток Появился ответ городских властей на онлайн-петицию «Предлагаю проверять работу маршрутных такси систематически, и без предупреждений».

«Часто сталкиваюсь с проблемой несоответствия в нашем городе. В частности, это касается перевозчиков. Я искренне благодарна компаниям-перевозчикам и их работникам (водителям), которые работают на наше благо. Однако, я хочу быть уверена, что при необходимости доехать до работы, больницы, детского сада с двумя малышами преград в транспорте не возникнет. Такими соображениями решила поделиться с властью и единомышленниками, ведь с позволения сказать «проторчав» на остановке в ожидании маршрутки №8 40 минут с ребенком до года в снежную погоду, адекватных слов и ждать в адрес транспортной системы города. Дождавшись наконец маршрутку, мы измученные молча зашли, заплатили и наконец добрались домой. Однако возникает такое понятное желание, чтобы кто-либо из чиновников постоял со мной эти 40 минут и собственно промониторил этот беспорядок. Именно беспорядок, потому что после такого ожидания ребенок заболел. И что теперь? Снова поехать в аптеку и застрять еще на час на полпути? Люди часто ссорятся с водителями и обвиняют их в задержках или отсутствии на маршруте, по-моему, я рада видеть водителя, прождав его столь долгое время. Предлагаю власти мониторить движение транспорта как можно чаще, не предупреждая перевозчиков о проверке заранее!!! Если надо, могу быть вашими глазами в часы беспорядка в городе. Спасибо», - писала автор петиции Янченко Юлия Ивановна.

Ответ на электронную петицию:

«В соответствии со статьей 6 Закона Украины «Об автомобильном транспорте» установлено, что органы местного самоуправления формируют сеть городских автобусных маршрутов общего пользования и осуществляют контроль за выполнением транспортного законодательства на соответствующей территории согласно полномочиям, определенным законами Украины.

Исполнительный комитет Сумского городского совета в лице городского головы Лысенко Александра Николаевича, действующего на основании Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», Закона Украины «Об автомобильном транспорте» заключил с перевозчиками Договор об организации перевозки пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования в г. Сумы, согласно которому перевозчик должен обеспечить регулярную работу транспортных средств на определенном Договором маршруте (маршрутах).

Контроль за соблюдением перевозчиком условий договора осуществляется путем проведения проверок соблюдения условий Договора, а именно:

1) работы автобусов на маршруте;

2) регулярности движения;

3) оборудования транспортных средств, используемых на маршруте средствами GPS / GPRS.

В соответствии с планом работы отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг работниками отдела проводятся проверки работы городского пассажирского транспорта (выполнение условий договора), и при необходимости проводятся внеочередные проверки вместе с другими уполномоченными службами: управлением Укртрансбезпеки в Сумской области и Управления патрульной полиции в г. Сумы.

Так, за 2017 год отделом было проведено 137 проверок работы городского пассажирского транспорта, о чем составлены соответствующие акты. Согласно условиям Договора, указанные акты были направлены субъектам хозяйствования, которые осуществляют организацию перевозки пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования в г. Сумы для устранения выявленных нарушений и письменного уведомления об этом в течение 10-дневного срока со дня получения актов.

Отметим, что инспекторы управления Укртрансбезпеки в Сумской области и Управления патрульной полиции в г. Сумы также проводят рейдовые проверки работы городского пассажирского транспорта в пределах своих полномочий.

В случаях нарушений Ваших прав, как пользователя услугами городского пассажирского транспорта, просим Вас обращаться в отдел транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сумского городского совета (площадь Независимости, 2, каб. 137, тел. 700-668, 700-667) с подробной информацией о выявленных недостатках. Надеемся, что таким образом городские власти совместно с жителями города обеспечат надлежащую организацию работы городского пассажирского транспорта.

На основании приведенного выше, поднятый в петиции вопрос по проверке работы маршрутных такси систематически и без предупреждений является урегулированным.

Дополнительно сообщаем, что с 20.03.17 г. перевозка пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования в режиме маршрутного такси в г. Сумы не осуществляется».