Копы обнаружили подозреваемого в краже, находящегося в розыске

Стражи порядка оперативно прибыли на место происшествия, где обнаружили указанного мужчину. Он имел признаки алкогольного опьянения и не мог объяснить, зачем нарушает общественный порядок.
По имеющимся базам инспекторы установили, что 38-летний житель Сумского района находится в розыске, как лицо, которое скрывается от органов предварительного расследования за совершение уголовного преступления предусмотренного ч.3 ст. 185 (кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему) УК.
Полицейские доставили гражданина в Сумское отделение полиции.
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