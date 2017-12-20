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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:39126

Копы обнаружили подозреваемого в краже, находящегося в розыске

Ночью патрульные получили сообщение о неизвестном мужчине, который стучит в двери одного из подъездов на улице Интернационалистов и никак не реагирует на замечания жителей.

Стражи порядка оперативно прибыли на место происшествия, где обнаружили указанного мужчину. Он имел признаки алкогольного опьянения и не мог объяснить, зачем нарушает общественный порядок.

По имеющимся базам инспекторы установили, что 38-летний житель Сумского района находится в розыске, как лицо, которое скрывается от органов предварительного расследования за совершение уголовного преступления предусмотренного ч.3 ст. 185 (кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему) УК.

Полицейские доставили гражданина в Сумское отделение полиции.

Право Кража Патрульная полиция
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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