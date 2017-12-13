Копы обнаружили водителя, который повторно попался пьяным за рулем

Оперативно прибывшие на место инспекторы действительно обнаружили и остановили указанное авто. Как только патрульные вышли из полицейского автомобиля, как водитель ВАЗ начал перелезать на заднее пассажирское сиденье. Сделать это ему было крайне тяжело, ведь на сиденье уже сидело немалое количество его друзей, поэтому весь этот маневр состоялся, можно сказать, на глазах у полицейских.
Впоследствии стали известны и причины достаточно странного поведения 19-летнего сумчанина. Он имел явные признаки алкогольного опьянения, зато не у него не было водительского удостоверения. Причина его отсутствия - управление в состоянии опьянения и соответственно лишение такого права до ноября 2018 года.
От прохождения освидетельствования мужчина отказался в присутствии двух свидетелей.
Стражи порядка составили на него админматериалы по ч.2 ст. 130 (повторное вождение в состоянии опьянения) и ч.3 ст. 126 (управление лицом, не имеющим права управления) КоАП.
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