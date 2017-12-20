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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:24210

В Глухове поймали рыболовов-браконьеров

За нарушение правил рыболовства в г. Глухов виновные лица понесут ответственность.

В ходе проведения 5 января проверки соблюдения требований природоохранного законодательства на территории Сумской области, где есть свободный доступ, государственными инспекторами было выявлено нарушение правил рыболовства на оз. Чернетчина в г. Глухов, где трое рыбаков осуществляли подводная охота с использованием пневматических гарпунных ружей. При этом, у рыбаков отсутствовали соответствующие удостоверения водного охотника, охота проводилось в неустановленном органами Госрыбоохраны месте. Также были превышены разрешенные нормы добычи водных живых ресурсов (при разрешенной суточной норме на одного человека - 3 кг рыбаком из г. Шостка было добыто 8,5 кг щуки). На нарушителей составлено 3 протокола по части 4 статьи 85 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которые переданы для рассмотрения в судебные органы. Изъято 3 пневматических гарпунных ружья. Общая сумма ущерба составила 3137 грн, сообщает сайт Госэкоинспекции Сумской области.

Право Браконьерство Глухов
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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