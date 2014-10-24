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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:10106

Хозсуд Сумской области отчитался за год работы

Согласно статистическим данным за 2017 год в Хозяйственный суд Сумской области поступило 2 125 исковых заявлений. Из них принято к рассмотрению — 1 800, отказано в принятии — 59, возвращено — 295.

Анализируя общие показатели работы суда за 2017 год, можно сделать вывод, что в течение отчетного периода произошло незначительное увеличение количества рассмотренных дел.

Общее количество дел, законченных производством в течение 2017 года, составляет 1 791, что на 16,8% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Процентное соотношение дел по категориям споров к общему числу законченных производством дел за 2017 год характеризуется следующими показателями:

- по спорам, возникающим при заключении, изменении, расторжении хозяйственных договоров или признании недействительными, — 80 дел, что составляет 4,5% от общего количества рассмотренных дел (за 2016 г. — 73 дела (4,8%));

- по имущественным спорам, возникающим при исполнении хозяйственных договоров и по другим основаниям, — 664 дела, что составляет 37,1% (за 2016 г. — 793 дела (51,7%));

- о банкротстве — 721 дело, что составляет 40,2% (за 2016 г. — 409 дел (26,7%));

- по спорам между хозяйственным обществом и его участником, возникающим из корпоративных споров, — 9 дел, что составляет 0,5% (за 2016 г. —13 дел (0,8%));

- по спорам, связанным с защитой права на объекты интеллектуальной собственности, — 5 дел, что составляет 0,3% (за 2016 г. — 2 дела (0,1%));

- споры, возникающие из-за  земельных отношений, — 106 дел, что составляет 5,9% (за 2016 г. — 111 дел (7,2%));

- споры, возникающие из-за других недоговорных отношений, — 206 дел, что составляет 11,5% (за 2016 г. — 133 дела (8,7%).

Как видно из изложенного, наибольший процент составляют дела по имущественным спорам и о банкротстве, сообщает пресс-служба суда.

Право Хозяйственный суд Сумской области
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