Хозсуд Сумской области отчитался за год работы

Анализируя общие показатели работы суда за 2017 год, можно сделать вывод, что в течение отчетного периода произошло незначительное увеличение количества рассмотренных дел.
Общее количество дел, законченных производством в течение 2017 года, составляет 1 791, что на 16,8% больше, чем за аналогичный период 2016 года.
Процентное соотношение дел по категориям споров к общему числу законченных производством дел за 2017 год характеризуется следующими показателями:
- по спорам, возникающим при заключении, изменении, расторжении хозяйственных договоров или признании недействительными, — 80 дел, что составляет 4,5% от общего количества рассмотренных дел (за 2016 г. — 73 дела (4,8%));
- по имущественным спорам, возникающим при исполнении хозяйственных договоров и по другим основаниям, — 664 дела, что составляет 37,1% (за 2016 г. — 793 дела (51,7%));
- о банкротстве — 721 дело, что составляет 40,2% (за 2016 г. — 409 дел (26,7%));
- по спорам между хозяйственным обществом и его участником, возникающим из корпоративных споров, — 9 дел, что составляет 0,5% (за 2016 г. —13 дел (0,8%));
- по спорам, связанным с защитой права на объекты интеллектуальной собственности, — 5 дел, что составляет 0,3% (за 2016 г. — 2 дела (0,1%));
- споры, возникающие из-за земельных отношений, — 106 дел, что составляет 5,9% (за 2016 г. — 111 дел (7,2%));
- споры, возникающие из-за других недоговорных отношений, — 206 дел, что составляет 11,5% (за 2016 г. — 133 дела (8,7%).
Как видно из изложенного, наибольший процент составляют дела по имущественным спорам и о банкротстве, сообщает пресс-служба суда.
С криками «Ганьба!» и «Продажный суд» сумские предприниматели забросали крыльцо Хозсуда монетами и мелкими деньгами....
18 декабря Высший хозяйственный суд Украины удовлетворил кассацию арбитражного управляющего Евгения Чупруна и восстановил его полномочия управляющего санацией ЭЛМИ. После...
Речь идет о скандальном участке 26,96 соток на ул. 1-й Набережной р. Стрелки,1а, за который воют рыночники и Дашутины....
Скандальный участок в центре Сум площадью 26,96 сотки, на котором ООО «Укртехносинтез» и ФЛП Дашутина Т.Ф. собирались построить торговый центр,...
Семья Дашутиных решила через суд получить участок около ун-га «Киев» для строительства еще одного торгового центра....