В Сумах пройдет Открытый чемпионат области по легкой атлетике

В соревнованиях примут участие лучшие атлеты Сумщины, а также гости из других областей.
Федерация легкой атлетики Сумской области приглашает всех желающих посетить праздник королевы спорта в городе Сумы. Соревнований начнутся в понедельник, 15 января в 15.00. Во вторник, 16 января, старт будет в 9.00. Закрытие соревнований в 12.40. Вход свободный.
Расписание соревнований здесь.
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