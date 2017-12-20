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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:11164

В Сумах пройдет Открытый чемпионат области по легкой атлетике

Соревнования состоятся 15-16 января в легкоатлетическом манеже СумГУ.

В соревнованиях примут участие лучшие атлеты Сумщины, а также гости из других областей.

Федерация легкой атлетики Сумской области приглашает всех желающих посетить праздник королевы спорта в городе Сумы. Соревнований начнутся в понедельник, 15 января в 15.00. Во вторник, 16 января, старт будет в 9.00. Закрытие соревнований в 12.40. Вход свободный.

Расписание соревнований здесь.

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Спорт Легкая атлетика
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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