В Сумах пройдет Открытый чемпионат области по легкой атлетике Соревнования состоятся 15-16 января в легкоатлетическом манеже СумГУ.

В соревнованиях примут участие лучшие атлеты Сумщины, а также гости из других областей.

Федерация легкой атлетики Сумской области приглашает всех желающих посетить праздник королевы спорта в городе Сумы. Соревнований начнутся в понедельник, 15 января в 15.00. Во вторник, 16 января, старт будет в 9.00. Закрытие соревнований в 12.40. Вход свободный.

Расписание соревнований здесь.