Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:2288

В Кролевце едва не сгорел дом

Утром 8 января в 22-ую ГПСЧ г. Кролевец поступило сообщение о пожаре по ул. Гагарина.

Вызвали спасателей жители дома, которые обнаружили значительное задымление на чердаке.

Прибыв на место вызова, особый состав пожарно-спасательного подразделения быстро ликвидировал пожар на начальном этапе, констатировав, что причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. В частности, в дымоходы не была прочищена сажа, которая и стала причиной возгорания, сообщает сайт Кролевца.

Благодаря действиям пожарных здание практически не пострадало, подгорела лишь незначительная часть перекрытия. Пострадавших нет.

Право Кролевец Пожар
view counter

По тематике

В Конотопе спасатели ликвидировали пожар в доме на пять хозяев
05.01.2018 11:20

В Конотопе спасатели ликвидировали пожар в доме на пять хозяев

4 января в 20:18 в Службу спасения «101» поступила информация о возгорании деревянного 5-квартирного дома на ул. Свободы в г....

Ночью в Сумах горел кроссовер
02.01.2018 16:38

Ночью в Сумах горел кроссовер

2 января в 4:26 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре автомобиля по адресу: г.Сумы, ул. Герасима Кондратьева, 127/1....

На Новый год на Сумщине сгорел хозяин дома
02.01.2018 11:19

На Новый год на Сумщине сгорел хозяин дома

Во время ликвидации пожара в доме пожарные обнаружили тело мужчины....

На Сумщине сгорела баня
29.12.2017 12:40

На Сумщине сгорела баня

Пожарные ликвидировали пожар в бане и пристройке к ней....

29.12.2017 11:50

В Кролевце спасатели предотвратили масштабный пожар жилого дома

28 декабря в 14:36 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Максима Рыльского в...

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.