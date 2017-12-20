В Кролевце едва не сгорел дом Утром 8 января в 22-ую ГПСЧ г. Кролевец поступило сообщение о пожаре по ул. Гагарина.

Вызвали спасателей жители дома, которые обнаружили значительное задымление на чердаке.

Прибыв на место вызова, особый состав пожарно-спасательного подразделения быстро ликвидировал пожар на начальном этапе, констатировав, что причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. В частности, в дымоходы не была прочищена сажа, которая и стала причиной возгорания, сообщает сайт Кролевца.

Благодаря действиям пожарных здание практически не пострадало, подгорела лишь незначительная часть перекрытия. Пострадавших нет.