В Кролевце едва не сгорел дом

Вызвали спасателей жители дома, которые обнаружили значительное задымление на чердаке.
Прибыв на место вызова, особый состав пожарно-спасательного подразделения быстро ликвидировал пожар на начальном этапе, констатировав, что причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. В частности, в дымоходы не была прочищена сажа, которая и стала причиной возгорания, сообщает сайт Кролевца.
Благодаря действиям пожарных здание практически не пострадало, подгорела лишь незначительная часть перекрытия. Пострадавших нет.
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