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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:2599

На Рождественские праздники на незаконном хранении наркотиков «погорели» 13 человек

Большинство из злоумышленников были уличены полицейскими Сум. В целом же с начала года правоохранители задокументировали 41 факт незаконного оборота наркотиков, в том числе один факт их сбыта.

За праздничные и выходные дни полицейские Сум разоблачили 10 фактов незаконного хранения наркотиков. Так, в первом случае, патрульные полицейские обнаружили у 25-летнего сумчанина самодельное устройство для употребления марихуаны. В другом случае полицейские обнаружили и изъяли у 20-летнего ранее судимого местного жителя около полуграмма порошкообразного вещества белого цвета, похожего на амфетамин. Сумские правоохранители разоблачили еще восемь злоумышленников, у которых они изъяли шесть пакетов с марихуаной общим весом около 15 грамм и три шприца с жидкостью бурого цвета, внешне похожим на опий ацителированный.

Еще три факта нелегального хранения наркотических веществ задокументировали полицейские Серединобудского, Шосткинского и Сумского районов. Полицейские изъяли в помещениях злоумышленников соответственно по 12, 6 и 15 грамм «каннабиса», а также 8 высушенных стеблей конопли.

Все изъятое «наркотическое зелье» полицейские уже направили на экспертизу и в случае положительного заключения подозреваемым может грозить уголовная ответственность за нелегальное хранение наркотиков, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Наркотики
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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