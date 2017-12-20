В Сумах дали 8 лет за разбойное нападение на инвалида Прокуратура доказала в суде вину сумчанинана, который совершил разбойное нападение на инвалида.

Сумской местной прокуратурой поддержано государственное обвинение относительно ранее уже неоднократно судимого 20-летнего сумчанина, который совершил разбойное нападение на человека с ограниченными возможностями. По решению суда первой инстанции молодой человек был признан виновным по ч. 2 ст. 187 (нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием, опасным для здоровья лица, подвергшегося нападению, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины и, присоединив неотбытой срок предварительного заключения, назначено наказание в 8 лет и 6 месяцам лишения свободы.

Событие произошло в феврале 2016 года около 5 утра в г. Сумы. Возле одного из местных супермаркетов мужчина, страдающий психическим заболеванием, обратился к случайным прохожим с просьбой довести его до дома, поскольку он потерялся. Мужчина сообщил своим, как он думал, спасателям, где он проживает, и они вместе отправились по указанному адресу. Уже через несколько минут сопровождающие поинтересовались у нового знакомого, который час. Он достал из кармана мобильный телефон и ответил им. Увидев в руках гаджет, у злоумышленников возник умысел на его завладение. Они завели потерпевшего в безлюдное место и набросились на него с кулаками. А после того, как он упал, еще нанесли около 20 ударов ногами. Мужчина получил повреждения средней тяжести.

Как сообщила прокурор Сумской местной прокуратуры Наталья Баулина, в настоящее время один из нападавших получил наказание и находится в следственном изоляторе, личность его сообщника устанавливается, сообщает пресс-служба прокуратуры области.