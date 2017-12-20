Сумские футзалисты сыграют с одесситами В воскресенье, 14 января, МФК «СумДУ» будет принимать одесскую команду «МКВ».

Перенесенная игра 6-го тура чемпионата Украины по футзалу в первой лиге пройдет на паркете манежа СумГУ (ул. Прокофьева, 38/2). Начало в 13.00. Вход свободный.

Сейчас сумчане с 6 очками на третьем месте, у одесситов всего 3 пункта и последнее место в группе «Восток».