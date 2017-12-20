Сумские футзалисты сыграют с одесситами

Перенесенная игра 6-го тура чемпионата Украины по футзалу в первой лиге пройдет на паркете манежа СумГУ (ул. Прокофьева, 38/2). Начало в 13.00. Вход свободный.
Сейчас сумчане с 6 очками на третьем месте, у одесситов всего 3 пункта и последнее место в группе «Восток».
3-6 декабря в Сумах проходил Рождественский турнир по футзалу среди юношей 2004-2005 г.р....
Первый поединок принципиальных соперников в рамках Второй лиги чемпионата Украины по футзалу завершился уверенной победой номинальных гостей....
Сегодня, 23 декабря, в матче пятого тура Первой лиги чемпионата Украины по футзалу «СумДУ» потерпел досаднейшее поражение от запорожского «АРПИ»....
21 декабря в СумГПУ им. А.С.Макаренко провели традиционный Рождественский турнир по футзалу памяти Владимира Танькова....
21 декабря прошел матч второго тура чемпионата Украины по футзалу в группе 3 Второй лиги....