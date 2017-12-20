Сумские футзалисты сыграют с одесситами

Перенесенная игра 6-го тура чемпионата Украины по футзалу в первой лиге пройдет на паркете манежа СумГУ (ул. Прокофьева, 38/2). Начало в 13.00. Вход свободный.
Сейчас сумчане с 6 очками на третьем месте, у одесситов всего 3 пункта и последнее место в группе «Восток».
Сегодня, 12 января, в Сумах прошла игра 3 тура чемпионата Украины по футзалу среди команд группы 3 второй лиги....
11 января в центральном матче третьего тура чемпионата Украины среди команд Второй лиги в группе 3 «технологи» с уверенным перевесом...
8-10 января в спорткомплексе СумГУ проходил Рождественский турнир по футзалу среди девушек....
11 и 12 января сумские команды продолжат футзальные баталии во Второй лиге чемпионата Украины по футзалу....
В воскресенье, 14 января, МФК «СумДУ» будет принимать одесскую команду «МКВ»....