В Сумах пройдет тур волейбольной «вышки»

В играх примут участие 4 команды, которые сыграют по две игры:
Суббота, 13 января
16.00 «Олюртранс» (Луцк) – «ШВСМ-СумДУ»
18.00 «Булава» (Львов) – «Юракадемия-2» (Харьков)
Воскресенье, 14 января
11.00 «Юракадемия-2» - «Олюртранс»
13.00 «ШВСМ-СумДУ» - «Булава»
Игры пройдут в спортзале УАБД (ул. Петропавловская, 57, 2 этаж). Вход свободный.
После трех туров в высшей лиге лидирует «Олюртранс», «ШВСМ-СумДУ» идет вторым, «Юракадемия-2» - четвертая, «Булава» - десятая.
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