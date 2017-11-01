Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:4562

В Сумах пройдет тур волейбольной «вышки»

13-14 января Сумы примут игры 4-го тура чемпионата Украины по волейболу среди команд высшей лиги.

В играх примут участие 4 команды, которые сыграют по две игры:

Суббота, 13 января

16.00 «Олюртранс» (Луцк) – «ШВСМ-СумДУ»

18.00 «Булава» (Львов) – «Юракадемия-2» (Харьков)

Воскресенье, 14 января

11.00 «Юракадемия-2» - «Олюртранс»

13.00 «ШВСМ-СумДУ» - «Булава»

Игры пройдут в спортзале УАБД (ул. Петропавловская, 57, 2 этаж). Вход свободный.

После трех туров в высшей лиге лидирует «Олюртранс», «ШВСМ-СумДУ» идет вторым, «Юракадемия-2» - четвертая, «Булава» - десятая.

Фото
Спорт Волейбол ШВСМ-СумДУ
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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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