Есып близок к уходу из ПФК «Сумы»

По информации SportArena, причина такого решения – плачевное финансовое состояние клуба. Тренер готов остаться, только если ситуация улучшится.
«Сумы» закончили первую часть сезона на 16-й позиции в Первой лиге, а в конце ноября еще и распрощались с семью игроками основы.
39-летний Богдан Есып работает в Сумах с сентября 2017-го. Это его первый самостоятельный тренерский опыт.
ПФК «Сумы» обезглавлен, - пути главного тренера Богдана Есыпа и команды разошлись....
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