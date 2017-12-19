Есып близок к уходу из ПФК «Сумы» Главный тренер ПФК «Сумы» Богдан Есып готов покинуть свой пост.

По информации SportArena, причина такого решения – плачевное финансовое состояние клуба. Тренер готов остаться, только если ситуация улучшится.

«Сумы» закончили первую часть сезона на 16-й позиции в Первой лиге, а в конце ноября еще и распрощались с семью игроками основы.

39-летний Богдан Есып работает в Сумах с сентября 2017-го. Это его первый самостоятельный тренерский опыт.