В Шостке на автозаправке взорвался автомобиль (фото, видео)

По имеющейся информации, во время заправки автомобиля «Chery Amulet» произошел взрыв. В результате иномарка превратилась в груду металла. Вокруг нее разбросаны части машины, а также то, что в ней находилось.
Пострадал заправщик, которого на «скорой помощи» доставили в больницу.
«Пожара не было. Приехали, смыли бензин», — рассказали один из спасателей.
На месте происшествия побывал мэр Шостки Николай Нога. Сейчас здесь работает следственно-оперативная группа полиции.
Начальник 2-го государственного пожарно-спасательного отряда Владимир Печеный обратился к владельцам автотранспорта с просьбой следить за состоянием газобаллоного оборудования, соблюдать сроки технического обслуживания, пишет Шостка.info.
Шосткинским отделом полиции устанавливается личность неизвестного мужчины, тело которого было найдено в Шостке 2 января возле остановки общественного транспорта по...
Сегодня, 3 января, предприятию «Шостка-тепло» включили газ, и оно возобновило теплоснабжение домов и объектов социальной сферы в микрорайоне Капсюль....
В домах, которые отапливает предприятие «Шостка-тепло», нет тепла....
Сегодня, 29 декабря, в 14:05 в Службу спасения «101» поступила информация о необходимости оказания помощи....
На сегодняшней сессии городского совета представитель Радикальной партии Владимир Руженко проинформировал о том, что в избирательном округе, который за ним...