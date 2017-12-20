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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:5860

В Шостке на автозаправке взорвался автомобиль (фото, видео)

Сегодня, 10 января, около 8.20, на АГКНС «Форсаж» по ул. Шевченко в Шостке случилось ЧП.

По имеющейся информации, во время заправки автомобиля «Chery Amulet» произошел взрыв. В результате иномарка превратилась в груду металла. Вокруг нее разбросаны части машины, а также то, что в ней находилось.

Пострадал заправщик, которого на «скорой помощи» доставили в больницу.

«Пожара не было. Приехали, смыли бензин», — рассказали один из спасателей.

На месте происшествия побывал мэр Шостки Николай Нога. Сейчас здесь работает следственно-оперативная группа полиции.

Начальник 2-го государственного пожарно-спасательного отряда Владимир Печеный обратился к владельцам автотранспорта с просьбой следить за состоянием газобаллоного оборудования, соблюдать сроки технического обслуживания, пишет Шостка.info.

Право Взрыв Взрыв авто Шостка
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