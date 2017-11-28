В сумских больницах продолжаются ремонты

По состоянию на 1 января в лечебно-профилактических учреждениях города завершили проведение капитальных ремонтов.
В городской клинической больницы № 1 выполняли текущий ремонт кабинета фтизиатра.
В городской клинической больнице № 5 ремонтировали гастроэнтерологическое отделение, отделение микрохирургии глаза, терапевтическое отделение, хирургическое отделение № 1, операционный блок, гинекологическое отделение, отделение хирургии одного дня, отоларингологическое отделение, отделение экстракорпоральных методов детоксикации и хронического гемодиадлиза.
Информацию по выполнению мероприятий по проведению ремонтов лечебно-профилактическими учреждениями за прошедшую неделю предоставил отдел здравоохранения....
Отдел здравоохранения информирует о выполненных на прошлой неделе ремонтных работах в лечебно-профилактических учреждениях города....
Информацию по проведению ремонтов лечебно-профилактическими учреждениями за прошедшую неделю предоставил отдел здравоохранения горсовета....
Отдел здравоохранения информирует о выполненных на прошлой неделе в лечебно-профилактических учреждениях города ремонтных работах....
Информацию по проведению ремонтов лечебно-профилактическими учреждениями за прошедшую неделю предоставили в отделе здравоохранения Сумского горсовета....