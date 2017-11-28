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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:11175

В сумских больницах продолжаются ремонты

Отдел здравоохранения информирует о выполненных на прошлой неделе в лечебно-профилактических учреждениях города ремонтных работах.

По состоянию на 1 января в лечебно-профилактических учреждениях города завершили проведение капитальных ремонтов.

В городской клинической больницы № 1 выполняли текущий ремонт кабинета фтизиатра.

В городской клинической больнице № 5 ремонтировали гастроэнтерологическое отделение, отделение микрохирургии глаза, терапевтическое отделение, хирургическое отделение № 1, операционный блок, гинекологическое отделение, отделение хирургии одного дня, отоларингологическое отделение, отделение экстракорпоральных методов детоксикации и хронического гемодиадлиза.

Общество Ремонт больниц
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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