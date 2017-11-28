В сумских больницах продолжаются ремонты Отдел здравоохранения информирует о выполненных на прошлой неделе в лечебно-профилактических учреждениях города ремонтных работах.

По состоянию на 1 января в лечебно-профилактических учреждениях города завершили проведение капитальных ремонтов. В городской клинической больницы № 1 выполняли текущий ремонт кабинета фтизиатра. В городской клинической больнице № 5 ремонтировали гастроэнтерологическое отделение, отделение микрохирургии глаза, терапевтическое отделение, хирургическое отделение № 1, операционный блок, гинекологическое отделение, отделение хирургии одного дня, отоларингологическое отделение, отделение экстракорпоральных методов детоксикации и хронического гемодиадлиза.