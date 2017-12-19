«Сумы» остались без тренера ПФК «Сумы» обезглавлен, - пути главного тренера Богдана Есыпа и команды разошлись.

- Действительно, я больше не являюсь главным тренером команды, - признался 39-летний специалист в комментарии порталу footboom.com. - У «Сум» будет новый наставник. Я же в «свободном плавании»...

Напомним, что Богдан Есып возглавил «горожан» по ходу нынешнего сезона, сменив на посту главного тренера Илью Близнюка. После осенней части чемпионата «Сумы» занимают 16-е место, имея в активе 20 очков.

За прошлый год в «Сумах» руководили аж пять главных тренеров.