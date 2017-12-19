«Сумы» остались без тренера

- Действительно, я больше не являюсь главным тренером команды, - признался 39-летний специалист в комментарии порталу footboom.com. - У «Сум» будет новый наставник. Я же в «свободном плавании»...
Напомним, что Богдан Есып возглавил «горожан» по ходу нынешнего сезона, сменив на посту главного тренера Илью Близнюка. После осенней части чемпионата «Сумы» занимают 16-е место, имея в активе 20 очков.
За прошлый год в «Сумах» руководили аж пять главных тренеров.
Главный тренер ПФК «Сумы» Богдан Есып готов покинуть свой пост....
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