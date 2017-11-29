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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Помогите найти человека! (фото)

Сумским ОП ГУНП в Сумской области разыскивается без вести пропавший гражданин Титаренко Игорь Иванович, 1978 г.р., который последнее время жил в городе Сумы.

Разыскиваемый ушел с места жительства 3 января текущего года и до настоящего времени не вернулся.

Приметы пропавшего мужчины: на вид 40 лет, рост около 180-185 см, худощавого телосложения, на переносице - шрам, имеет короткую прическу и четко выраженный подбородок.

Был одет в спортивную куртку темно-синего цвета с оранжевой подкладкой и белой надписью спереди, брюки черного цвета с белыми полосами, шапку черного цвета в серую каплю и обут в туфли черного цвета.

Полиция призывает всех граждан, кому известна любая информация о местонахождении пропавшего мужчины, сообщить об этом в Сумской отдела полиции по телефонам: (0542) 66-72-04, 050-30-72-005, 050-40-73-102 или 102, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Пропал без вести Розыск
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