В Лебедине спасатели достали рыбака, тонущего в озере (+видео)

На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 18-й Государственной пожарно-спасательной части. Как было установлено, пострадавший находился на расстоянии 60 м от берега, держась за свою спущенную лодку. Поскольку водоем находится в состоянии пересыхания, а на пути к месту происшествия часто встречаются мели, спасатели приняли решение двигаться к мужчине в специальных костюмах вброд, подстраховываясь надувной лодкой. Продвижению вперед мешал ледяной покров, который уже начал формироваться на озере и составлял толщину около 1 см. Примерно метров за 10 до пострадавшего увеличилась глубина водоема, и поэтому спасателям пришлось дальше уже плыть по бокам лодки. Добравшись места происшествия, специалисты Службы спасения перетащили пострадавшего на свою спасательную лодку и транспортировали к берегу. Там мужчина 1972 г.р. передали работникам экстренной медицинской помощи, которые доставили его в центральную районную больницу. После оказания необходимой медицинской помощи от дальнейшей госпитализации мужчина отказался.
Всего к оказанию помощи привлекалось 5 человек личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Служба спасения «101» призывает граждан проявить здравый смысл и не выходить на тонкий лед, и ни в коем случае не отпускать на водоемы детей. Рыбакам надо осознать, что зимний сезон еще не начался, поскольку лед на водоемах не достиг безопасного уровня даже для одного человека (7 см).
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