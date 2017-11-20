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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:45249

В Лебедине спасатели достали рыбака, тонущего в озере (+видео)

9 января в 18:25 в Службу спасения «101» поступила информация о том, что в г. Лебедин на озере Лебединском тонет человек.

На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 18-й Государственной пожарно-спасательной части. Как было установлено, пострадавший находился на расстоянии 60 м от берега, держась за свою спущенную лодку. Поскольку водоем находится в состоянии пересыхания, а на пути к месту происшествия часто встречаются мели, спасатели приняли решение двигаться к мужчине в специальных костюмах вброд, подстраховываясь надувной лодкой. Продвижению вперед мешал ледяной покров, который уже начал формироваться на озере и составлял толщину около 1 см. Примерно метров за 10 до пострадавшего увеличилась глубина водоема, и поэтому спасателям пришлось дальше уже плыть по бокам лодки. Добравшись места происшествия, специалисты Службы спасения перетащили пострадавшего на свою спасательную лодку и транспортировали к берегу. Там мужчина 1972 г.р. передали работникам экстренной медицинской помощи, которые доставили его в центральную районную больницу. После оказания необходимой медицинской помощи от дальнейшей госпитализации мужчина отказался.

Всего к оказанию помощи привлекалось 5 человек личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Служба спасения «101» призывает граждан проявить здравый смысл и не выходить на тонкий лед, и ни в коем случае не отпускать на водоемы детей. Рыбакам надо осознать, что зимний сезон еще не начался, поскольку лед на водоемах не достиг безопасного уровня даже для одного человека (7 см).

Общество Лебедин Спасение утопающего
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