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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:30172

За 4 месяца работы Сумской рыбоохранный патруль обнаружил 250 нарушений

Сумской рыбоохранный патруль подвел итоги рыбоохранной работы с момента запуска (с сентября по декабрь 2017 года).

Сотрудниками управления было осуществлено 249 рыбоохранных рейдов, во время которых выявлено 250 правонарушений. Почти половина, 44% нарушений, были грубыми, то есть с использованием запрещенных орудий лова - сетей, электролова и т.п. Также патрульные обнаружили 104 нарушения, связанные с незаконной продажей биоресурсов и 7 - во время незаконной продажи запрещенных орудий лова.

«За четыре месяца нарушители нанесли ущерб рыбному хозяйству почти на 150 тыс. грн. Это в восемь раз больше, чем за аналогичный период 2016 года, где сумма ущерба составила 19 тыс. грн. Так что работа рыбоохранного патруля показывает положительную динамику», - отметил руководитель Сумского рыбоохранного патруля Александр Непочатов.

Рыбоохранных патрульными было изъято 329 единиц запрещенных орудий лова, из них: 2 электроудочки и 9 транспортных средств. Составлено и направлено в суды 220 дел для привлечения нарушителей к ответственности. Кроме того, составлено 19 актов обнаружения бесхозного имущества, согласно которым изъято 74 запрещенных орудий лова.

В течение этого времени ведомство разработало интерактивную карту зимовальных ям, чтобы рыбаки смогли с легкостью определять запрещенные участки для ловли и соблюдали правила рыболовства. С онлайн-версией карты можно ознакомиться по ссылке.

Напомним: по результатам конкурса было отобрано 12 патрульных, которые будут осуществлять мониторинг и патрулирование водных объектов области. Для обеспечения оперативного реагирования на факты браконьерства просим всех, кто видит незаконный вылов рыбы на водоемах Сумщины или сбыт биоресурсов и незаконных орудий лова срочно сообщать на «горячую» линию Сумского рыбоохранного патруля: (096) 83-82-570 и всеукраинскую бесплатную «горячую» линию: 0-800-50-52-50.

Право Рыбоохранный патруль
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