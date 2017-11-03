Сумчан приглашают научиться водить троллейбус Учебный центр КП «Электроавтотранс» объявляет набор на курс «Водитель троллейбуса».

На изучение теории слушателям курса будет отведено три месяца, практики - два с половиной месяца. Ждут сумчан в возрасте от 21 года. Прием заявок будет продолжаться до конца января.

Записаться на курс могут и горожане, которые находятся на учете в городском центре занятости. Желающим надо обратиться по адресу: ул. Баумана, 45, каб. 105, тел .: 60 - 15 - 41, 60 - 15 - 42.

Обучение может проводиться за счет КП «Электроавтотранс», городского центра занятости или за личные средства (ориентировочная стоимость - 14300 грн.).

После сдачи экзаменов выпускники курса «Водитель троллейбуса» будут полностью обеспечены рабочими местами на предприятии.

Сейчас девять выпускников первого курса обучения по специальности «Водитель троллейбуса», который стартовал в декабре 2016 года, работают по специальности. По состоянию на ноябрь прошлого года средняя заработная плата водителя троллейбуса на КП «Электроавтотранс» составляла 8842 гривен.