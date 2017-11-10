«Сумыхимпром» оценили в 250 млн грн Стоимость 99,995% пакета акций ПАО «Сумыхимпром» для продажи на конкурсе с открытостью предложения цены по принципу аукциона оценена в 248,85 млн грн, сообщил и.о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров.

«Сейчас Фонд нарабатывает условия приватизации пакета акций, и надеюсь, что в этом году предприятие найдет эффективного собственника», – написал он на своей странице в Facebook, пишет Интерфакс-Украина.

Победителем конкурса по оценке этого пакета 9 октября прошлого года Фонд определил совместное украинско-венгерское предприятие «Увекон», предложившее за свои услуги 117 тыс. грн.

В графике продаж на 2018 год объявление конкурса по «Сумыхимпрому» намечено на февраль.

«Сумыхимпром» специализируется на выпуске двуокиси титана, серной кислоты, желтых и красных железоокисных пигментов, сложных минеральных удобрений и коагулянта для очистки воды.

Предприятие в 2016 году сократило чистую прибыль в 3,7 раза по сравнению с 2015 годом – до 2,04 млн грн, чистый доход – на 27,5%, до 1 млрд 819,41 млн грн. В январе-июне-2017 «Сумыхимпром» снизило чистую прибыль в 3,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 7,38 млн грн, чистый доход – на 6,8%, до 936,75 млн грн.

Хозяйственный суд Сумской области в октябре 2011 года начал производство в деле о банкротстве «Сумыхимпром». В ноябре-2012 этот же суд начал процедуру санации предприятия и назначил ее управляющим Игоря Лазаковича, который перед тем, как возглавить в августе 2010 года «Сумыхимпром», был топ-менеджером в OstChem Group Дмитрия Фирташа.

В начале октября 2017 года суд по ходатайству главы комитета кредиторов ООО «КУА «Промышленные инвестиции» от 25 июля 2017 года назначил новым управляющим санацией «Сумыхимпром» Дмитрия Никитина, до последнего времени работавшего директором по экономике и финансам предприятия. Суд также перевел предприятие на общую процедуру санации без учета особенностей ее проведения руководителем, в седьмой раз продлив срок санации на полгода – до 4 апреля 2018 года. ФГИ оспорил это решение, указывая наличие заинтересованности Д.Никитина в отношении должника и конфликта интересов, однако в декабре суд отклонил апелляцию, и такое решение поддержала прокуратура.

В комитет кредиторов «Сумыхимпром» помимо КУА «Промышленные инвестиции» Дмитрия Чирьева входят также ЧАО «Юкрейниан Кэмикал Продактс» Дмитрия Фирташа и Ganarde Ventures Limited. Согласно особенной информации «Сумыхимпрома», предприятие продолжает работать с контрагентами, связанными с Group DF Д.Фирташа.