Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:14203

В Ромнах поймали грабителя

На местном рынке 27-летний злоумышленник открыто отобрал у женщины сумочку с деньгами и платежной карточкой.

В Роменский отдел полиции с заявлением об ограблении обратилась 54-летняя жительница города. Заявительница пояснила, что работает на рынке продавщицей в одной из палаток. Уже к концу рабочего дня, когда женщина начала собирать товар, к ее прилавку подскочил неизвестный мужчина и, схватив ее сумку, убежал в неизвестном направлении. По словам потерпевшей в сумке находились деньги в сумме 8000 гривен и банковская карточка, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

В то время, как заявительница рассказывала полицейским об ограбления, на ее мобильный начали поступать СМС-сообщение о снятых со счета средствах.

Дежурный отдела полиции немедленно направил патрульный наряд к банкомату, где злоумышленник снимал наличные. Полицейские быстро прибыли на место и задержали неизвестного молодого человека, который отвечал внешнему описанию разыскиваемого грабителя. В дальнейшем, у подозреваемого обнаружили только что снятые с карточки потерпевшей 1200 гривен.

«Злоумышленником оказался 27-летний местный житель, - говорит Юлия Загамула, начальник Раменского отдела полиции. - Сейчас ему объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное подозреваемому грозит до шести лет тюрьмы».

Право Ограбление Ромны
view counter

По тематике

Вчера 13:38

На Сумщине полицейские поймали банду автоугонщиков

Роменские оперативники разоблачили группу молодых людей, которые в течение нескольких последних месяцев незаконно завладели четырьмя автомобилями....

Киборг с Роменщины уже дома
07.01.2018 09:27

Киборг с Роменщины уже дома

Александр Морозов, который накануне Нового года был освобожден из вражеского плена, вернулся домой....

05.01.2018 15:51

В Ромнах полицейские разоблачили несовершеннолетнего вора

Воспользовавшись невнимательностью приятеля 17-летний роменчанин украл у потерпевшего из кармана куртки мобильный телефон....

29.12.2017 08:56

Патрульные по горячим следам задержали двух грабителей

В Сумах патрульные задержали граждан по подозрению в нанесении телесных повреждений и краже....

22.12.2017 12:06

Роменчанка украла в магазине духи

Чтобы сделать себе подарок в канун Нового года, 24-летняя жительница Ромен украла в одном из местных магазинов дорогой парфюм....

Новости

В Шостке на автозаправке взорвался автомобиль (фото, видео, обновлено)
Сегодня 09:58
В Сумах подняли тарифы на обслуживание жилья
Вчера 12:59
В Сумах произошло тройное ДТП
Сегодня 18:37
В Шостке на пешеходном переходе сбили школьницу
Сегодня 17:51
Для предпринимателей Сумщины создана «горячая линия»
Сегодня 17:29
У Конотопі Різдвяне Богослужіння пройшло за участі Руслани та капели ім. Ревуцького (відео)
Сегодня 17:29
Сумской след на «Рождественских стартах» в Киеве
Сегодня 17:18
Подробности шосткинского взрыва от спасателей
Сегодня 16:48
СумГУ признан лидером среди украинских университетов по международному рейтингу GreenMetric
Сегодня 16:44
Сумчан приглашают научиться водить троллейбус
Сегодня 16:02
Патрульные отчитались за 2017 год
Сегодня 15:45
Пострадавшего во время взрыва на шосткинской автозаправке направили в Сумы
Сегодня 15:41
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.