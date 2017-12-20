В Ромнах поймали грабителя На местном рынке 27-летний злоумышленник открыто отобрал у женщины сумочку с деньгами и платежной карточкой.

В Роменский отдел полиции с заявлением об ограблении обратилась 54-летняя жительница города. Заявительница пояснила, что работает на рынке продавщицей в одной из палаток. Уже к концу рабочего дня, когда женщина начала собирать товар, к ее прилавку подскочил неизвестный мужчина и, схватив ее сумку, убежал в неизвестном направлении. По словам потерпевшей в сумке находились деньги в сумме 8000 гривен и банковская карточка, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

В то время, как заявительница рассказывала полицейским об ограбления, на ее мобильный начали поступать СМС-сообщение о снятых со счета средствах.

Дежурный отдела полиции немедленно направил патрульный наряд к банкомату, где злоумышленник снимал наличные. Полицейские быстро прибыли на место и задержали неизвестного молодого человека, который отвечал внешнему описанию разыскиваемого грабителя. В дальнейшем, у подозреваемого обнаружили только что снятые с карточки потерпевшей 1200 гривен.

«Злоумышленником оказался 27-летний местный житель, - говорит Юлия Загамула, начальник Раменского отдела полиции. - Сейчас ему объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное подозреваемому грозит до шести лет тюрьмы».