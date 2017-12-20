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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:44115

СумГУ признан лидером среди украинских университетов по международному рейтингу GreenMetric

Сумской государственный университет подтвердил первое место среди украинских высших учебных заведений в международном рейтинге GreenMetric 2017, который оценивает уровень развитости «зеленых» технологий.

В этом году в рейтинге приняли участие 7 украинских вузов. В общем зачете СумГУ входит в топ-200 лучших университетов мира, занимая 185-ое место.

Сумской государственный университет оценивался по более, чем 40 индикаторами по вопросам сохранения энергии, реакции на изменение климата, утилизации отходов, включение экологических вопросов и вопросов устойчивого развития в учебные программы и т.п.

Напомним: СумГУ в 2013 году стал первым украинским учреждением высшего образования, который попал в рейтинг GreenMetric.

Справка

Рейтинг GreenMetric составляется Индонезийским университетом, который входит в элиту университетов мира по версии компании QS. Целью рейтинга э привлечения университетов к решению вопросов устойчивого развития через соответствующие действия в своей научной, учебной и производственной деятельности.

Общество Образование СумГУ
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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