СумГУ признан лидером среди украинских университетов по международному рейтингу GreenMetric Сумской государственный университет подтвердил первое место среди украинских высших учебных заведений в международном рейтинге GreenMetric 2017, который оценивает уровень развитости «зеленых» технологий.

В этом году в рейтинге приняли участие 7 украинских вузов. В общем зачете СумГУ входит в топ-200 лучших университетов мира, занимая 185-ое место.

Сумской государственный университет оценивался по более, чем 40 индикаторами по вопросам сохранения энергии, реакции на изменение климата, утилизации отходов, включение экологических вопросов и вопросов устойчивого развития в учебные программы и т.п.

Напомним: СумГУ в 2013 году стал первым украинским учреждением высшего образования, который попал в рейтинг GreenMetric.

Справка

Рейтинг GreenMetric составляется Индонезийским университетом, который входит в элиту университетов мира по версии компании QS. Целью рейтинга э привлечения университетов к решению вопросов устойчивого развития через соответствующие действия в своей научной, учебной и производственной деятельности.