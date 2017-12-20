СумГУ признан лидером среди украинских университетов по международному рейтингу GreenMetric

В этом году в рейтинге приняли участие 7 украинских вузов. В общем зачете СумГУ входит в топ-200 лучших университетов мира, занимая 185-ое место.
Сумской государственный университет оценивался по более, чем 40 индикаторами по вопросам сохранения энергии, реакции на изменение климата, утилизации отходов, включение экологических вопросов и вопросов устойчивого развития в учебные программы и т.п.
Напомним: СумГУ в 2013 году стал первым украинским учреждением высшего образования, который попал в рейтинг GreenMetric.
Рейтинг GreenMetric составляется Индонезийским университетом, который входит в элиту университетов мира по версии компании QS. Целью рейтинга э привлечения университетов к решению вопросов устойчивого развития через соответствующие действия в своей научной, учебной и производственной деятельности.
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