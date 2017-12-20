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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:30235

На Сумщине пенсионер потерял 185 тысяч, поверив интернет-мошеннику

Пытаясь сэкономить на покупке автомобиля, 66-летний глуховчанин перечислил неизвестному «продавцу» более 185 000 гривен, но товар так и не получил.

В Глуховский отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратился 66-летний местный житель. Мужчина рассказал, что в поисках привлекательной цены на автомобиль, наткнулся на очень выгодное предложение на одном из сайтов в Интернете. Связавшись с продавцом, покупатель договорился о встрече в офисе этой организации, которая находилась в другой области. Прибыв в другой регион, покупатель автомобиля встретился с «продавцом» и, почти не читая, подписал предоставленные им бумаги на приобретение автомобиля, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Одним из условий покупки автомобиля оказалось условие предоплаты всей суммы, после чего фирма обязывалась поставить автомобиль непосредственно покупателю. Ничего не подозревая, заявитель перечислил более 185 000 гривен на указанный расчетный счет.

О том, что его обманули глуховчанин понял не сразу, продолжая ждать товар около недели. Лишь когда на его звонки перестал отвечать продавец, а желаемый автомобиль так и не прибыл, мужчина понял, что стал жертвой мошенника.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) и проводят дальнейшие розыскные мероприятия, чтобы установить личность злоумышленника и вернуть потерпевшему деньги.

«Еще раз предостерегаем граждан не доверять незнакомым людям, особенно когда дело касается ваших сбережений, - обращается Леонид Бибик, начальник Глуховского отдела полиции. - Будьте осторожны, покупая товары в Интернете. Помните, что во Всемирной сети могут продавать несуществующий товар. При совершении покупок оплачивайте товар только после его получения. Так вы убережете себя и свои средства от мошенников. В тех случаях, когда продавец не соглашается отправлять товар без полной оплаты или задатка, отказывайтесь от дальнейшего общения с таким продавцом, ведь вероятность того, что это «мошенническая ловушка» очень высока».

Право Мошенничество
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