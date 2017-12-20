Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства взрыва на газовой заправке В Шостке во время заправки легкового автомобиля на газовой заправке произошел взрыв, от которого пострадали два человека. Правоохранители проводят необходимые следственные действия, выясняют причины и обстоятельства чрезвычайного происшествия.

Сообщение о взрыве на одной из газовых заправок города в Шосткинский отдел полиции поступило от оператора государственной пожарно-спасательной части. На место сразу была направлена следственно-оперативная группа полиции.

Как выяснили правоохранители, взрыв произошел около девяти часов утра во время заправки автомобиля «Chery Amulet».

«В результате взрыва газовоздушной смеси поврежден автомобиль и травмированы два человека, работник газовой заправки и владелец транспортного средства, которые находились рядом, - комментирует Роман Бережной, временно исполняющий обязанности начальника Шосткинского отдела полиции. - Принимаются необходимые меры по установлению причин и обстоятельств взрыва».

Пострадавшие мужчины в возрасте 50 и 60 лет в тяжелом состоянии были доставлены в больницу. Медики диагностировали у них проникающие ранения левого глаза, повреждение мягких частей лица и шеи. А один из них потерял слух в результате взрыва.

Сейчас правоохранители проводят проверку, решается вопрос об открытии уголовного производства, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.