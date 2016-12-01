В 2018 году планируют замостить больше сотни евродворов В течение года в Сумах планируют отремонтировать более 100 придомовых территорий.

Мэр Сум Александр Лысенко наконец-то утвердил разработанный управлением капитального строительства и дорожного хозяйства перечень объектов капитального ремонта придомовых территорий на 2018 год.

В списке 102 объекта, один из которых - в селе Песчаное.

Соответствующий перечень составлен управлением капитального строительства и дорожного хозяйства по требованию главы города.

В прошлом году в Сумах привели в порядок 72 двора, а в целом за три года внедрения инициативы «евродвор» - почти 300.

Напомним: мэр Сум и начальник УКСа Виталий Шилов обещали, что список появится на сайте мэрии в октябре, однако Сумчанам пришлось ждать три месяца…