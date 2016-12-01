В 2018 году планируют замостить больше сотни евродворов

Мэр Сум Александр Лысенко наконец-то утвердил разработанный управлением капитального строительства и дорожного хозяйства перечень объектов капитального ремонта придомовых территорий на 2018 год.
В списке 102 объекта, один из которых - в селе Песчаное.
Соответствующий перечень составлен управлением капитального строительства и дорожного хозяйства по требованию главы города.
В прошлом году в Сумах привели в порядок 72 двора, а в целом за три года внедрения инициативы «евродвор» - почти 300.
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