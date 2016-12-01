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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:45159

В 2018 году планируют замостить больше сотни евродворов

В течение года в Сумах планируют отремонтировать более 100 придомовых территорий.

Мэр Сум Александр Лысенко наконец-то утвердил разработанный управлением капитального строительства и дорожного хозяйства перечень объектов капитального ремонта придомовых территорий на 2018 год.

В списке 102 объекта, один из которых - в селе Песчаное.

Соответствующий перечень составлен управлением капитального строительства и дорожного хозяйства по требованию главы города.

В прошлом году в Сумах привели в порядок 72 двора, а в целом за три года внедрения инициативы «евродвор» - почти 300.

Напомним: мэр Сум и начальник УКСа Виталий Шилов обещали, что список появится на сайте мэрии в октябре, однако Сумчанам пришлось ждать три месяца…

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Общество Евродворы
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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