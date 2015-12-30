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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:00218

На Химгородке заработал обновленный детсад

Сумским журналистам показали новый детсад на Химгородке.

Сегодня, 10 января, для сумских СМИ провели выездной брифинг в ДОУ № 38 «Яблонька», вторую очередь которого ввели в эксплуатацию на прошлой неделе.

Строительство второго блока продолжалось с июля 2016 года. С его завершением появилась возможность открыть в детском саду еще четыре группы. Сейчас в «Яблоньке» заполнено 220 мест, еще 20 - вакантны. Работает восемь групп: две раннего возраста, остальные - дошкольного. Персонал дошкольного учреждения пополнился семью воспитателями и четырьмя помощниками воспитателя.

На строительство второго блока из городского бюджета направили 8 млн грн, еще 500 тыс. грн пошло на оснащение. Осталось только доделать территорию, на которой за три года работы детсада (первый бок был открыт в 2015 году – Ред.) так и не появилось ни одной детской площадки. Мэр Сум Александр Лысенко пообещал установить их в этом году.

Как рассказала заведующая детского сада Наталья Матюхина, в «Яблоньке» все сделано в соответствии со строительными и санитарными нормами. Среди особенностей - изолированный пищеблок с отдельными цехами, отдельный медицинский блок, в каждой группе есть санузел для детей и персонала.

«Мы ставили перед собой задачу закрыть на Химгородке очередь на места в детских садах, из-за чего жители микрорайона вынуждены были устраивать детей в дошкольных учебных заведениях по другим районам города. Так же постепенно будем решать проблему по другим микрорайонам, чтобы забыть о нехватке мест и переполненных группах», - отметил городской голова Александр Лысенко.

После Химгородка, сообщил мэр, переходят на 12-й микрорайон, где неподалеку от детского сада «Ясочка» построят новое современное дошкольное учреждение. Если погода позволит, с началом работ не будут тянуть.

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