Сумчан приглашают на зимний дуатлон

Tokari SkiRun Weekends - это забег, состоящий из 2-х этапов. Участники сначала будут преодолевать первую часть дистанции на лыжах, затем пройдут через транзитную зону и на втором этапе будут бежать уже на своих двоих. То есть это некий дуатлон только в зимнем формате.
Данное мероприятие будет проходить в 2 этапа (2 субботы - 17 и 24 февраля), и победитель будет определен по сумме времени 1-го и 2-го этапов.
Дистанции:
I этап: бег ≈ 5 км, лыжи ≈ 7 км
II этап: лыжи ≈ 10 км, бег ≈ 8 км
В целом участники преодолеют 30 км.
На финише участники, которые преодолеют 2 этапа, получат медаль финишера.
Стартовый пакет включает в себя:
- стартовый боб;
- медаль финишера;
- магнит мероприятия;
- камеру хранения;
- питание по дистанции и на финише;
- фото с забега.
Обращаем внимание, что лыжи не входят в стартовый пакет. Организаторы обеспечивают только контакты, где их можно взять в аренду.
Лимит стартовый пакетов - 20 штук.
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