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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумчан приглашают на зимний дуатлон

В феврале сумчан приглашают поучаствовать в Tokari SkiRun Weekends.

Tokari SkiRun Weekends - это забег, состоящий из 2-х этапов. Участники сначала будут преодолевать первую часть дистанции на лыжах, затем пройдут через транзитную зону и на втором этапе будут бежать уже на своих двоих. То есть это некий дуатлон только в зимнем формате.

Данное мероприятие будет проходить в 2 этапа (2 субботы - 17 и 24 февраля), и победитель будет определен по сумме времени 1-го и 2-го этапов.

Дистанции:

I этап: бег ≈ 5 км, лыжи ≈ 7 км

II этап: лыжи ≈ 10 км, бег ≈ 8 км

В целом участники преодолеют 30 км.

На финише участники, которые преодолеют 2 этапа, получат медаль финишера.

Стартовый пакет включает в себя:

- стартовый боб;

- медаль финишера;

- магнит мероприятия;

- камеру хранения;

- питание по дистанции и на финише;

- фото с забега.

Обращаем внимание, что лыжи не входят в стартовый пакет. Организаторы обеспечивают только контакты, где их можно взять в аренду.

Лимит стартовый пакетов - 20 штук.

Спорт Забег
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