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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:36197

Освобожденному роменскому «киборгу» купят квартиру

Создание льготных условий для участников АТО является одной из главных задач, стоящих перед властью.

Об этом заявила замглавы Сумского областного совета Татьяна Головко во время очередного заседания Координационного совета по оказанию помощи участникам АТО и членам их семей в нашем регионе, которое прошло 9 января.

В ходе заседания она обратилась к членам Координационного совета с просьбой рекомендовать Департаменту социальной защиты населения Сумской ОГА посодействовать в вопросе улучшения жилищных условий недавно освобожденного «киборга» с Роменщины Александра Морозова. Предложение было поддержано единогласно.

Татьяна Головко отметила, что в вопросе приобретения квартиры для защитника Украины уже есть предварительные наработки, которые поддержал и глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко.

«В условиях софинансирования Сумского областного, Роменского городского и районного бюджетов у Александра будет возможность приобрести собственное жилье. На ближайшей сессии областного совета мы постараемся выделить средства. Очень бы хотелось, чтобы Александр начал новую жизнь в новом доме - это самое малое, что мы как представители власти, можем сделать для него и его семьи», - отметила чиновница.

Кроме этого, в ходе заседания члены Координационного совета поддержали предложение обратиться к областным парламентариям, чтобы последние направили обращение к депутатам Верховной Рады Украины с просьбой поддержать новый законопроект, которым предусматривается, что участникам боевых действий в зоне АТО позволят ввезти без уплаты таможенных платежей один легковой автомобиль из-за границы.

Проект закона зарегистрирован в Верховной Раде 2 сентября под номером 5057 «О внесении изменений в Закон Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» (по ввозу на таможенную территорию Украины транспортных средств участниками антитеррористической операции)».

Общество Александр Морозов
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