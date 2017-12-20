Патрульные отчитались за 2017 год Управление патрульной полиции в Сумской области отчитывается о своей деятельности.

За год инспекторы проработали 85 806 сообщений, из которых на линию «102» поступило 64 882 обращения и 20 924 были внесены патрульными полицейскими самостоятельно.

Среднее время реагирования на указанные сообщения составлял около 5 минут.

Патрульные составили более 25 тысяч административных материалов:

- почти 19 тысяч нарушений в сфере безопасности дорожного движения;

- более 6 тысяч нарушений в сфере общественного порядка.

Также полицейские выезжали на 880 ДТП, из которых 685 аварий с материальным ущербом и 195 с пострадавшими.

В течение года инспекторы выявили и пресекли более 1200 фактов с признаками уголовного преступления. Самые распространенные из них: незаконный оборот нарковеществ, кража, нанесение телесных повреждений, подделка документов, грабеж и другие. Кроме того, инспекторы обнаружили 48 человек и 10 транспортных средств, которые находились в розыске.