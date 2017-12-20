Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:45174

Патрульные отчитались за 2017 год

Управление патрульной полиции в Сумской области отчитывается о своей деятельности.

За год инспекторы проработали 85 806 сообщений, из которых на линию «102» поступило 64 882 обращения и 20 924 были внесены патрульными полицейскими самостоятельно.

Среднее время реагирования на указанные сообщения составлял около 5 минут.

Патрульные составили более 25 тысяч административных материалов:

- почти 19 тысяч нарушений в сфере безопасности дорожного движения;

- более 6 тысяч нарушений в сфере общественного порядка.

Также полицейские выезжали на 880 ДТП, из которых 685 аварий с материальным ущербом и 195 с пострадавшими.

В течение года инспекторы выявили и пресекли более 1200 фактов с признаками уголовного преступления. Самые распространенные из них: незаконный оборот нарковеществ, кража, нанесение телесных повреждений, подделка документов, грабеж и другие. Кроме того, инспекторы обнаружили 48 человек и 10 транспортных средств, которые находились в розыске.

Право Патрульная полиция
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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