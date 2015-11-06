Для предпринимателей Сумщины создана «горячая линия»

Предприниматели города Сумы могут звонить по бесплатному телефону: (0542) 66-33-77, предприниматели Сумской области - по многоканальному бесплатному номеру: 0-800-301-501. Также свои обращения можно отправлять непосредственно на электронный адрес: kol_centr@ukr.net.
Такую услугу создали на базе государственного учреждения «Сумской областной контактный центр», которая помогает вести общественный диалог между общественностью и властью.
Двух предпринимателей оштрафовали на 261 тыс. грн. за нелегальное трудоустройство работников....
23 февраля в Сумской торгово-промышленной палате состоится Практический семинар «Эффективный выход на внешние рынки. Современные методики на примере Европы и...
В Сумах работает «горячая линия», позвонив на которую, можно получить исчерпывающий ответ о назначении жилищной субсидии....
Служба безопасности Украины в пределах своей компетенции при подготовке и проведении II тура местных выборов, которые пройдут 15 ноября, принимает...
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