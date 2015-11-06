Для предпринимателей Сумщины создана «горячая линия» В облгосадминистрации создали «горячую линию» с целью выявления фактов нарушения правоохранительными органами прав и законных интересов субъектов хозяйствования.

Предприниматели города Сумы могут звонить по бесплатному телефону: (0542) 66-33-77, предприниматели Сумской области - по многоканальному бесплатному номеру: 0-800-301-501. Также свои обращения можно отправлять непосредственно на электронный адрес: kol_centr@ukr.net.

Такую услугу создали на базе государственного учреждения «Сумской областной контактный центр», которая помогает вести общественный диалог между общественностью и властью.