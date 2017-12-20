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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:48298

Подробности шосткинского взрыва от спасателей

В результате взрыва на газозаправочной станции пострадали три человека.

10 января в 8:34 в Службу спасения «101» поступило сообщение о взрыве газового баллона легкового автомобиля без последующего горения. ЧП произошло во время заправки на АГНКС (газозаправочной станции) по ул. Шевченко в г. Шостка. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 4-й Государственной пожарно-спасательной части.

По предварительным данным, автомобиль Chery Amulet с газобаллонным оборудованием заправлялся работником станции, и в это время взорвался баллон. В салоне транспортного средства ни водителя, ни пассажиров не было. Оператор АГНКС 1967 г.р. получил травмы, из-за чего был госпитализирован бригадой экстренной медицинской помощи в центральную районную больницу. Через некоторое время в лечебное учреждение обратились еще двое пострадавших в результате взрыва - мужчины 1957 и 1996 г.р.

По прибытии на вызов спасатели обнаружили подтекание топливного бака легковушки, смыли струей воды последствия разлива, после чего подставили емкость для сбора остатков горючего. Дальнейшие действия специалистов Службы спасения сосредоточились на дежурстве на месте взрыва для недопущения возникновения возгораний и в случае необходимости оперативной их ликвидации. В 11:20 эвакуатор отбуксирован автомобиль в безопасное место.

К ликвидации последствий чрезвычайного происшествия были привлечены 3 человека личного состава и 1 единица спецтехники 4-й Государственной пожарно-спасательной части.

На месте взрыва работала следственно-оперативная группа в составе работников подразделений Национальной полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которая выясняла обстоятельства и причины происшествия.

Право Взрыв Взрыв авто Шостка
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