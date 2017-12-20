В Шостке на пешеходном переходе сбили школьницу

На пешеходном переходе возле магазина «АТБ» по ул. Черниговской ГАЗель, которая развозит хлеб, сбила девочку-подростка, пишет Шостка.info.
Несовершеннолетняя потеряла сознание. Бригада «Скорой помощи» привела ее в чувства и доставила в больницу.
На месте работают сотрудники полиции. Как сообщил старший следователь Шосткинского отдела полицииАнтон Богун, со слов водителя ГАЗели, девочка внезапно выбежала на проезжую часть, поэтому он не успел затормозить.
Это же подтверждают и очевидцы происшествия: ГАЗель ехала медленно, ребенок выбежал на дорогу внезапно. Водители проезжавших в то время автомобилей предоставили полиции запись происшествия с видеорегистратора, запечатлевшую момент ДТП.
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