В Шостке на пешеходном переходе сбили школьницу ДТП произошло сегодня, 10 января, около 15:10.

На пешеходном переходе возле магазина «АТБ» по ул. Черниговской ГАЗель, которая развозит хлеб, сбила девочку-подростка, пишет Шостка.info.

Несовершеннолетняя потеряла сознание. Бригада «Скорой помощи» привела ее в чувства и доставила в больницу.

На месте работают сотрудники полиции. Как сообщил старший следователь Шосткинского отдела полицииАнтон Богун, со слов водителя ГАЗели, девочка внезапно выбежала на проезжую часть, поэтому он не успел затормозить.

Это же подтверждают и очевидцы происшествия: ГАЗель ехала медленно, ребенок выбежал на дорогу внезапно. Водители проезжавших в то время автомобилей предоставили полиции запись происшествия с видеорегистратора, запечатлевшую момент ДТП.