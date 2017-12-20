Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:18104

Сумской след на «Рождественских стартах» в Киеве

9-10 января в Киеве в манеже КМШВСМ состоялись традиционные соревнования по легкой атлетике «Рождественские старты».

Среди участников не было ни одного спортсмена, который бы представлял Сумскую область, однако сумской след все же был.

Подтвердила свой норматив на чемпионат мира-2018 в помещении, заработанный еще в прошлом году, барьеристка, уроженка Сум Анна Плотицина. Сейчас представительница Киевщины в забеге преодолела 60 м с/б за 8,14, а финал выиграла с результатом 8,08!

Уроженец Шостки Владислав Малыхин (Киевская область) уверенно одержал победу в прыжках с шестом - 5.60 м.

На 60-метровке довольно неожиданно победил Александр Соколов из Николаевской области, который в финале на 5 сотых опередил опытного Сергея Смелик (студента СумГУ) - 6,77 с против 6,82 с. У женщин вне конкуренции здесь была киевлянка Кристина Стуй - 7,38 с. Второй здесь стала наша Анна Плотицина - 7,51 с.

Спорт Легкая атлетика
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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