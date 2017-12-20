Сумской след на «Рождественских стартах» в Киеве 9-10 января в Киеве в манеже КМШВСМ состоялись традиционные соревнования по легкой атлетике «Рождественские старты».

Среди участников не было ни одного спортсмена, который бы представлял Сумскую область, однако сумской след все же был.

Подтвердила свой норматив на чемпионат мира-2018 в помещении, заработанный еще в прошлом году, барьеристка, уроженка Сум Анна Плотицина. Сейчас представительница Киевщины в забеге преодолела 60 м с/б за 8,14, а финал выиграла с результатом 8,08!

Уроженец Шостки Владислав Малыхин (Киевская область) уверенно одержал победу в прыжках с шестом - 5.60 м.

На 60-метровке довольно неожиданно победил Александр Соколов из Николаевской области, который в финале на 5 сотых опередил опытного Сергея Смелик (студента СумГУ) - 6,77 с против 6,82 с. У женщин вне конкуренции здесь была киевлянка Кристина Стуй - 7,38 с. Второй здесь стала наша Анна Плотицина - 7,51 с.