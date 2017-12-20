Сумской след на «Рождественских стартах» в Киеве

Среди участников не было ни одного спортсмена, который бы представлял Сумскую область, однако сумской след все же был.
Подтвердила свой норматив на чемпионат мира-2018 в помещении, заработанный еще в прошлом году, барьеристка, уроженка Сум Анна Плотицина. Сейчас представительница Киевщины в забеге преодолела 60 м с/б за 8,14, а финал выиграла с результатом 8,08!
Уроженец Шостки Владислав Малыхин (Киевская область) уверенно одержал победу в прыжках с шестом - 5.60 м.
На 60-метровке довольно неожиданно победил Александр Соколов из Николаевской области, который в финале на 5 сотых опередил опытного Сергея Смелик (студента СумГУ) - 6,77 с против 6,82 с. У женщин вне конкуренции здесь была киевлянка Кристина Стуй - 7,38 с. Второй здесь стала наша Анна Плотицина - 7,51 с.
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