Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:29105

У Конотопі Різдвяне Богослужіння пройшло за участі Руслани та капели ім. Ревуцького (відео)

Богослужіння за участі співачки Руслани та капели ім. Л.Ревуцького відбулося 6 січня в Конотопі у Храмі Різдва Пресвятої Богородиці.

Святкова служба транслювалася онлайн на Каналі 24. Співачка Руслана взяла участь у автентичному Різдвяному Богослужінні з благословення Святійшого Філарета, патріарха УПЦ КП.

Сотенне містечко, відоме з 17 ст., обрали для проведення Богуслужіння, оскільки воно є колискою української державності. Провів службу настоятель храму отець Павло. Співачка Руслана Лижичко диригувала капелою ім. Ревуцького з головним диригентом капели Володимиром Курачем та представила фрагмент Всенічної (авторської версії).

Общество Рождество
view counter

По тематике

08.01.2018 13:16

Полиция: Рождественские праздники на Сумщине прошли спокойно

В течение 6 и 7 января более пятисот сотрудников полиции в усиленном режиме обеспечивали публичную безопасность и порядок возле храмов...

7 января в истории
07.01.2018 09:08

7 января в истории

7 января День ангела празднует Михаил....

05.01.2018 17:29

В Сумах поздравили с Рождеством детей участников АТО

Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко поздравил с Рождеством детей участников АТО и участников национального проекта «Книга мира»....

03.01.2018 08:34

Сумчан запрошують поринути в яскраву атмосферу різдвяного свята

У неділю, 7 січня, всіх мешканців та гостей міста чекатимуть у дитячому парку «Казка»....

16.11.2017 13:59

Сумчанам добавили один выходной в декабре

Сегодня, 16 ноября, Верховная Рада Украины внесла изменения в Кодекс законов о труде Украины....

Новости

В Шостке на автозаправке взорвался автомобиль (фото, видео, обновлено)
Сегодня 09:58
В Сумах подняли тарифы на обслуживание жилья
Вчера 12:59
В Сумах произошло тройное ДТП
Сегодня 18:37
В Шостке на пешеходном переходе сбили школьницу
Сегодня 17:51
Для предпринимателей Сумщины создана «горячая линия»
Сегодня 17:29
У Конотопі Різдвяне Богослужіння пройшло за участі Руслани та капели ім. Ревуцького (відео)
Сегодня 17:29
Сумской след на «Рождественских стартах» в Киеве
Сегодня 17:18
Подробности шосткинского взрыва от спасателей
Сегодня 16:48
СумГУ признан лидером среди украинских университетов по международному рейтингу GreenMetric
Сегодня 16:44
Сумчан приглашают научиться водить троллейбус
Сегодня 16:02
Патрульные отчитались за 2017 год
Сегодня 15:45
Пострадавшего во время взрыва на шосткинской автозаправке направили в Сумы
Сегодня 15:41
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.