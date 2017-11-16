У Конотопі Різдвяне Богослужіння пройшло за участі Руслани та капели ім. Ревуцького (відео) Богослужіння за участі співачки Руслани та капели ім. Л.Ревуцького відбулося 6 січня в Конотопі у Храмі Різдва Пресвятої Богородиці.

Святкова служба транслювалася онлайн на Каналі 24. Співачка Руслана взяла участь у автентичному Різдвяному Богослужінні з благословення Святійшого Філарета, патріарха УПЦ КП. Сотенне містечко, відоме з 17 ст., обрали для проведення Богуслужіння, оскільки воно є колискою української державності. Провів службу настоятель храму отець Павло. Співачка Руслана Лижичко диригувала капелою ім. Ревуцького з головним диригентом капели Володимиром Курачем та представила фрагмент Всенічної (авторської версії).