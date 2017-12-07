Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:44229

Под Сумами собираются законсервировать памятку (фото)

Архитектор Владимир Быков сообщил, что проводится подготовка проектных решений по ремонтно-реставрационным и работам по частичной консервации дворца Лещинских в Киянице Сумского района.

Состояние памятки он показал на своей странице в Фейсбуке, выложив фото.

«Это мой рабочий визит на этот объект... Задача ректора (СНАУ, на балансе которой находится объект) подготовка проектных решений по ремонтно-реставрационным и работам по частичной консервации объекта», - прокомментировал он.

Общество Владимир Быков Кияница Сумской район
view counter

По тематике

04.01.2018 15:30

Еще одна семья в Сумском районе получила собственное жилье

За счет средств государственной субвенции предоставленной в декабре 2017 года, на территории Садовского сельского совета Сумского района был приобретен просторный,...

04.01.2018 12:38

Под Сумами в ДТП пострадал пешеход

Полиция устанавливает причины ДТП, в котором пострадал пешеход...

03.01.2018 15:02

После ДТП полиция поймала водителя-беглеца

Событие произошло около пяти утра в селе Нижняя Сыроватка Сумского района. В результате дорожно-транспортного аварии пострадал пешеход из числа местных...

Под Сумами многодетная семья получила дом
20.12.2017 16:32

Под Сумами многодетная семья получила дом

Ключи от своего дома ко Дню Святого Николая получила от власти молодая многодетная семья Сидельников из Сумского района....

07.12.2017 15:40

В Сумском районе полиция задержала «охотников» за люками

Двух жителей Сумского района задержали сотрудники районного отдела полиции по подозрению в совершении краж крышек металлических люков на территории своего...

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.