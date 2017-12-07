Под Сумами собираются законсервировать памятку (фото) Архитектор Владимир Быков сообщил, что проводится подготовка проектных решений по ремонтно-реставрационным и работам по частичной консервации дворца Лещинских в Киянице Сумского района.

Состояние памятки он показал на своей странице в Фейсбуке, выложив фото.

«Это мой рабочий визит на этот объект... Задача ректора (СНАУ, на балансе которой находится объект) подготовка проектных решений по ремонтно-реставрационным и работам по частичной консервации объекта», - прокомментировал он.