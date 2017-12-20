Юные сумчаночки выиграли «Рождественские встречи» в Шостке

В турнире приняли участие шесть команд из Сум и Шостки, сыгравших круговой турнир за три дня. В итоге заслуженно победила команда «Сумчаночка» (тренер Елена Свистюр), обыгравшая всех соперников с общим счетом 61-5. Второе место заняли хозяева из команды «Барса 2007». Третье – сумская «Украиночка» (Елена Свистюр, Инна Бондаренко)…
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