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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:15121

Юные сумчаночки выиграли «Рождественские встречи» в Шостке

8-10 января в Шостке прошёл турнир среди начинающих хоккеистов и хоккеисток.

В турнире приняли участие шесть команд из Сум и Шостки, сыгравших круговой турнир за три дня. В итоге заслуженно победила команда «Сумчаночка» (тренер Елена Свистюр), обыгравшая всех соперников с общим счетом 61-5. Второе место заняли хозяева из команды «Барса 2007». Третье – сумская «Украиночка» (Елена Свистюр, Инна Бондаренко)…

Спорт Индорхоккей Шостка
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В Шостке на автозаправке взорвался автомобиль (фото, видео, обновлено)
Вчера 09:58

В Шостке на автозаправке взорвался автомобиль (фото, видео, обновлено)

Сегодня, 10 января, около 8.20, на АГКНС «Форсаж» по ул. Шевченко в Шостке случилось ЧП....

Сумские хоккеистки выиграли в Лейпциге
08.01.2018 14:28

Сумские хоккеистки выиграли в Лейпциге

6-7 января в Лейпциге (Германия) проходил традиционный турнир по индорхоккею Leipziger Messe (Лейпцигская ярмарка)....

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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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