Юные сумчаночки выиграли «Рождественские встречи» в Шостке 8-10 января в Шостке прошёл турнир среди начинающих хоккеистов и хоккеисток.

В турнире приняли участие шесть команд из Сум и Шостки, сыгравших круговой турнир за три дня. В итоге заслуженно победила команда «Сумчаночка» (тренер Елена Свистюр), обыгравшая всех соперников с общим счетом 61-5. Второе место заняли хозяева из команды «Барса 2007». Третье – сумская «Украиночка» (Елена Свистюр, Инна Бондаренко)…