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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:4956

Патрульные оштрафовали псевдоинвалидов

О транспортных средствах, припаркованных с нарушением ПДД, в полицию сообщили неравнодушные граждане.

Происшествие случилось в выходные на парковке торгового центра «Мануфактура» по улице Харьковской. Прибыв на место происшествия, инспекторы обнаружили несколько транспортных средств, водители которых припарковали свои автомобили на специально отведенных местах для людей с инвалидностью, о чем свидетельствовала соответствующая дорожная разметка.

Ни водители, ни их пассажиры не имели никаких документов, подтверждающих наличие у них групп инвалидности.

Поэтому, за пренебрежение ПДД водители автомобилей Fiat и Infiniti получили от инспекторов по постановлению по ч.6 ст. 152-1 (парковка на местах, предназначенных для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых водителями с инвалидностью) КоАП.

Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 1020 до 1700 гривен.

Право Патрульная полиция
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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