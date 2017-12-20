Патрульные оштрафовали псевдоинвалидов О транспортных средствах, припаркованных с нарушением ПДД, в полицию сообщили неравнодушные граждане.

Происшествие случилось в выходные на парковке торгового центра «Мануфактура» по улице Харьковской. Прибыв на место происшествия, инспекторы обнаружили несколько транспортных средств, водители которых припарковали свои автомобили на специально отведенных местах для людей с инвалидностью, о чем свидетельствовала соответствующая дорожная разметка.

Ни водители, ни их пассажиры не имели никаких документов, подтверждающих наличие у них групп инвалидности.

Поэтому, за пренебрежение ПДД водители автомобилей Fiat и Infiniti получили от инспекторов по постановлению по ч.6 ст. 152-1 (парковка на местах, предназначенных для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых водителями с инвалидностью) КоАП.

Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 1020 до 1700 гривен.