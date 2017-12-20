В Сумах две пожарки тушили возгорание мусора в многоэтажке 5 января в 21:41 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании в шахте лифта 9-этажного дома по ул. Заливная, 31 в г. Сумы.

О пожаре сообщили жильцы дома, которые увидели дым в подъезде. На место происшествия был направлен дежурный караул 2-й Государственной пожарно-спасательной части. Уже через 5 минут спасатели прибыли на вызов и установили, что на лестничной клетке 8-го подъезда дома образовалось задымление в результате горения мусора.

В 22:15 возгорание локализовали и в 22:21 - ликвидировали. Благодаря своевременному выявлению возгорания и оперативной работе сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям пожар удалось укротить в начальной стадии, а материальный ущерб свести к минимуму.

Всего на тушение было привлечено 11 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Вследствие возгорания уничтожено мусор на площади 0,5 кв. м. По предварительным выводам специалистов, вероятная причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

Спасатели призывают граждан быть ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и максимально осторожными в обращении с огнем, сообщает Сумской городской отдел Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.