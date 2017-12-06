Сумчане снова сидят без воды КП «Горводоканал» сообщает об отключении водоснабжения на ул. Г.Кондратьева.

В связи с проведением ремонтных работ на насосной станции третьего подъема по ул. Г. Кондратьева, 211 с 9:00 до 15:00 прекращено водоснабжение домов №№ 211, 211А, 211Б. После завершения работ водоснабжение будет восстановлено.