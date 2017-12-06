Сумчане снова сидят без воды

В связи с проведением ремонтных работ на насосной станции третьего подъема по ул. Г. Кондратьева, 211 с 9:00 до 15:00 прекращено водоснабжение домов №№ 211, 211А, 211Б.
После завершения работ водоснабжение будет восстановлено.
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