Таможенника, получившего взятку рублями, признали невиновным Суд оправдал инспектора таможенного поста «Великая Писаревка» отдела таможенного оформления Сумской таможни, которого задержали на взятке в размере 32 тыс. российских рублей.

Об этом пишет 368.media со ссылкой на приговор Краснопольского райсуда Сумской области.

Его задержали сотрудники спецслужбы в конце марта 2015 года после очередного получения взятки в размере 32 тыс. российских рублей (что на тот момент составляло около 13 тыс. гривен) за содействие в беспрепятственном перемещении товаров через таможенную границу Украины на территорию РФ.

Всего, по данным правоохранителей, таможенник получил взяток от жителя Краснополья в размере 33,7 тыс. гривен.

В суде таможенник свою вину не признал и сообщил, что уголовное преступление против него является следствием профессиональной фабрикации «сумской мафии», в том числе правоохранительных органов, специализирующихся на контрабанде.

Его адвокат также настаивал на провокации своего подзащитного СБУ с привлечением жителя поселке Краснополье в качестве заявителя.

Защитник отметил, что именно заявитель неоднократно встречался с его подзащитным и обсуждал с ним вопросы контрабандного перемещения товаров и за содействие в этом передавал ему взятки в размерах 120 долларов, 90 долларов и последний раз в размере 32 тыс. рублей.

Однако на самом деле никакого контрабандного перемещения товаров заявитель не совершал и не планировал осуществлять. А деньги он передавал таможеннику исключительно с целью создания доказательств для изобличения последнего органами СБУ.

Кроме этого в судебном заседании адвокат настаивал на переквалификации действий его подзащитного на мошеннические, поскольку никаких полномочий по осуществлению контроля участков таможенной границы вне пункта пропуска у него не было. То есть, судить его не по ч.3 ст. 368 УК, а по ст.190 УК. И освободить его подзащитного от наказания в силу закона «Об амнистии в 2016 году» как участника боевых действий.

Житель Краснополья дал показания суду, что решил написать заявление на действия таможенника после того, как последний вымогал и получил от него взятку в размере 1 тыс. долларов за груз сыра.

И, по словам заявителя, таможенник сообщил, чтобы такого не было в следующий раз, «звоните 10 долларов с куба (1 куб это полтонны сыра) и можете ездить через границу».

Также заявитель отметил, что примерно через месяц после его обращения, сотрудники спецслужбы начали фиксировать противоправные действия таможенника. В частности, он договаривался о контрабанде (кур, кожи) в РФ, но на самом деле ее не было, поскольку это была легенда для изобличения преступных действий таможенника.

Суд, исходя из показаний заявителя, пришел к выводу о провокации преступления со стороны оперативников СБУ и отклонил собранные таким образом доказательства, поскольку они не могут использоваться в уголовном производстве как доказательная база.

Также суд установил, что некоторые понятые не присутствовали при проведении процессуальных действий, при этом их подпись на документах стоит.

Во время заседания выяснилось, что таможенник получил телесные повреждения при задержании, о чем свидетельствует медицинская документация. К тому же, при задержании таможенника лишили права на защиту и осуществили несанкционированное проникновение в его автомобиль.

Суд также пришел к выводу, что обвиняемый не мог влиять и содействовать перемещению товаров вне пункта пропуска «Великая Писаревка», за что ему, по версии следствия, передавали деньги, поскольку в его обязанности входило таможенное оформление товаров в зоне деятельности конкретного отдела таможенного оформления.

В результате, суд признал инспектора таможенного поста «Великая Писаревка» отдела таможенного оформления Краснополье Сумской таможни невиновным по ч.3 ст.368 УК и оправдал его в связи с тем, что не доказано, что уголовное правонарушение совершено обвиняемым.