Сегодня-завтра пройдут игры 3-го тура сумской лиги футзальной второй лиги (трансляция) 11 и 12 января сумские команды продолжат футзальные баталии во Второй лиге чемпионата Украины по футзалу.

В четверг и пятницу свои матчи третьего тура сыграют участники чисто сумской группы 3, в которой уже на данный момент четко обозначилось разделение турнирной таблицы на лидеров и аутсайдеров, сообщает пресс-служба АФС.

11 января 2018 года/четверг/ Легкоатлетический манеж СумГУ

19:00 «Технология» – «Food Centre»

В первой встрече тура, которая, вне всяких сомнений, будет центральной, лицом к лицу сойдутся лидеры подгруппы. Обе команды не только успели взять «обязательные» три очка в поединках с «Nicmas», но и выполнили программу-максимум, одолев еще и амбициозный «Lex VSK». Так что перед очным поединком и те, и другие, могут чувствовать себя максимально спокойно. Поражение одной из команд особо на её турнирных перспективах не скажется. Ну а победа, с высокой долей вероятности, уже сейчас гарантирует ей выход в раунд плей-офф, как минимум, со второго места. Ничейный исход и вовсе можно будет считать для обеих сторон идеальным вариантом. Семь очков после первого круга – отличный показатель. Одним словом, вариантов здесь может быть масса. Самое главное то, что над игроками «Технологии» и «Food Centre» не будет довлеть максимальный груз ответственности, а в таких случаях зачастую получается красивый, зрелищный футзал.

12 января 2018 года/пятница/ Легкоатлетический манеж СумГУ

19:00 «Nicmas» – «Lex VSK»

Вполне очевидно, что в пятничном матче встретятся промежуточные аутсайдеры группы 3. Учитывая то, что обе команды пока не набрали ни одного очка, осечка для любой из них на 99,9% станет роковой. Естественно, чисто теоретически фаворитом в этой паре выглядит «Lex VSK», но пока соперники находятся в совершенно равных условиях, а потому дальнейшие расклады выглядят для них примерно одинаково. Если говорить о внешних, не зависящих от данных коллективов факторах, то максимально удобным для них был бы вариант, при котором в двух очных играх «Технологии» и «Food Centre» обе победы одержала бы одна и та же команда. Любое деление очков в матче лидеров максимально усугубит и без того не очень радужное положение догоняющих. Если же говорить непосредственно о задачах, стоящих перед «заводчанами» и «прокурорами», то здесь все предельно просто и максимально сложно одновременно. Той из команд, которая одержит победу в очном сражении и продолжит борьбу за выход в плей-офф, будет крайне желательно выиграть три оставшиеся игры. При определенных раскладах, одну из них можно будет сыграть и вничью, но на подарки со стороны лидеров здесь лучше особо не рассчитывать. По силам ли решение подобной задачи одной из этих команд, покажет время. А пока им просто нужно сделать задел, без которого все описанные выше расклады просто утратят свой смысл.