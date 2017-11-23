С января изменены социальные нормативы на потребление электроэнергии С 1 января изменились социальные нормативы на электроснабжение, в пределах которых предоставляются льготы и субсидии.

Как сообщает департамент социальной защиты населения, норму потребления по услуге «электроснабжение» уменьшено, а именно:

- для жилых помещений, кроме тех, которые указаны ниже - 70 кВт-час в месяц на семью из одного человека и дополнительно 30 кВт-час в месяц на каждого другого члена семьи, но не более 190 кВт-час в месяц;

- для жилых помещений, оборудованных стационарными электроплитами, при наличии централизованного снабжения горячей воды - 110 кВт-час в месяц на семью из одного человека и дополнительно 30 кВт-час в месяц на каждого другого члена семьи, но не более 230 кВт-час в месяц;

- для жилых помещений, оборудованных стационарными электроплитами, при отсутствии централизованного снабжения горячей воды - 130 кВт-час в месяц на семью из одного человека и дополнительно 30 кВт-час в месяц на каждого другого члена семьи, но не более 250 кВт-час в месяц;

- для жилых помещений, не оборудованных стационарными электроплитами, при наличии централизованного снабжения холодной воды и при отсутствии централизованного снабжения горячей воды и газовых водонагревательных приборов - 100 кВт-час в месяц на семью из одного человека и дополнительно 30 кВт-час в месяц на каждого другого члена семьи, но не более 220 кВтчас в месяц.

В связи с изменением социальных норм потребления по вышеупомянутой услуге департаментом будет выполнено перерасчет действующих жилых субсидий до конца текущего месяца.