На таможне изъяли 13 грамм каннабиса

Вечером 10 января при попытке пересечения границы в международном пункте пропуска «Бачевск» задержан гражданин Украины, который пытался вывезти наркотические средства в Российскую Федерацию.
При проведении углубленного осмотра багажного отделения автомобиля, среди личных вещей и медикаментов, таможенниками выявлено сверток из фольги. В нем находилось вещество растительного происхождения серо-зеленого цвета с характерным запахом каннабиса. Приблизительный вес находки 13 грамм.
Найденное вещество передано полицейским Глухова. Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренных статьей 483 Таможенного кодекса Украины.
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