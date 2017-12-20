На таможне изъяли 13 грамм каннабиса Сотрудниками Сумской таможни ДФС совместно с работниками Управления Службы безопасности Украины в Сумской области, прокуратуры области и пограничной службы пресечена попытка контрабанды наркотических средств через таможенную границу Украины.

Вечером 10 января при попытке пересечения границы в международном пункте пропуска «Бачевск» задержан гражданин Украины, который пытался вывезти наркотические средства в Российскую Федерацию. При проведении углубленного осмотра багажного отделения автомобиля, среди личных вещей и медикаментов, таможенниками выявлено сверток из фольги. В нем находилось вещество растительного происхождения серо-зеленого цвета с характерным запахом каннабиса. Приблизительный вес находки 13 грамм. Найденное вещество передано полицейским Глухова. Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренных статьей 483 Таможенного кодекса Украины.