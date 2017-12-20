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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:47239

На таможне изъяли 13 грамм каннабиса

Сотрудниками Сумской таможни ДФС совместно с работниками Управления Службы безопасности Украины в Сумской области, прокуратуры области и пограничной службы пресечена попытка контрабанды наркотических средств через таможенную границу Украины.

Вечером 10 января при попытке пересечения границы в международном пункте пропуска «Бачевск» задержан гражданин Украины, который пытался вывезти наркотические средства в Российскую Федерацию.

При проведении углубленного осмотра багажного отделения автомобиля, среди личных вещей и медикаментов, таможенниками выявлено сверток из фольги. В нем находилось вещество растительного происхождения серо-зеленого цвета с характерным запахом каннабиса. Приблизительный вес находки 13 грамм.

Найденное вещество передано полицейским Глухова. Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренных статьей 483 Таможенного кодекса Украины.

Право Наркотики Таможня
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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