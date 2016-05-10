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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:29196

В Сумах отметили 140-летие железной дороги

Железнодорожному сообщению Мерефа – Люботин – Сумы - Ворожба исполнилось 140 лет.

Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко поздравил железнодорожников и жителей Сумщины с этим знаменательным событием.

«Железная дорога - это одна из важнейших артерий экономики нашего региона и страны. И сегодня благодаря качественной и слаженной работе сотрудников Сумщины, Харьковщины и Полтавщины мы отмечаем 140 лет ее существования. Мы благодарим, что у нас есть стабильные и стратегические пути сообщения», - отметил чиновник.

За весомый вклад в развитие железнодорожного транспорта, высокое профессиональное мастерство, добросовестное отношение к выполнению служебных обязанностей и по случаю 140-летия открытия сообщения Мерефа – Люботин – Сумы - Ворожба лучшим железнодорожникам он вручил почетные грамоты главы облгосадминистрации.

К поздравлениям присоединился и начальник Южной железной дороги Николай Уманец, который отметил, что тесное сотрудничество трех областей является очень важным в развитии железнодорожных сообщений. Он поблагодарил главу облгосадминистрации за высокое развитие Сумщины и вручил ему приветственный адрес от всех работников Южной железной дороги, где написаны слова благодарности.

Николай Уманец объявил железнодорожникам благодарности, вручил грамоты, золотые, серебряные и другие нагрудные знаки за весомый вклад в развитие Южной железной дороги.

Всех присутствующих с праздником поздравила и Сумская областная филармония концертной программой.

Напомним, длина железнодорожного сообщения Мерефа - Ворожба составляет 780 километров, на этом пути 40 станций. Сейчас на железнодорожных станциях Сумщины работают почти пять с половиной тысяч человек.

Общество Железная дорога
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