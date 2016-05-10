В Сумах отметили 140-летие железной дороги

Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко поздравил железнодорожников и жителей Сумщины с этим знаменательным событием.
«Железная дорога - это одна из важнейших артерий экономики нашего региона и страны. И сегодня благодаря качественной и слаженной работе сотрудников Сумщины, Харьковщины и Полтавщины мы отмечаем 140 лет ее существования. Мы благодарим, что у нас есть стабильные и стратегические пути сообщения», - отметил чиновник.
За весомый вклад в развитие железнодорожного транспорта, высокое профессиональное мастерство, добросовестное отношение к выполнению служебных обязанностей и по случаю 140-летия открытия сообщения Мерефа – Люботин – Сумы - Ворожба лучшим железнодорожникам он вручил почетные грамоты главы облгосадминистрации.
К поздравлениям присоединился и начальник Южной железной дороги Николай Уманец, который отметил, что тесное сотрудничество трех областей является очень важным в развитии железнодорожных сообщений. Он поблагодарил главу облгосадминистрации за высокое развитие Сумщины и вручил ему приветственный адрес от всех работников Южной железной дороги, где написаны слова благодарности.
Николай Уманец объявил железнодорожникам благодарности, вручил грамоты, золотые, серебряные и другие нагрудные знаки за весомый вклад в развитие Южной железной дороги.
Всех присутствующих с праздником поздравила и Сумская областная филармония концертной программой.
Напомним, длина железнодорожного сообщения Мерефа - Ворожба составляет 780 километров, на этом пути 40 станций. Сейчас на железнодорожных станциях Сумщины работают почти пять с половиной тысяч человек.
На сумском ж/д вокзале появилось объявление, в котором говорится об отмене с 10 октября 16 поездов....
21-летний житель Кролевца во время «зацепинга» едва не погиб под колесами электропоезда. Парень ехал на электричке с внешней стороны вагона,...
На железнодорожном переезде перегона Мельня - Выривка Конотопского района произошло ДТП....
Уже началась продажа билетов на дополнительные вагоны «Сумы - Одесса» и обратно....
На сайте «Укрзалiзниці» появилась информация, что ведомство назначило 2 беспересадочных вагона (№25 купейный и №26 плацкартный) сообщением Сумы – Одесса...